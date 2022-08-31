【電磁爐爆炸】電磁爐玻璃面突然爆炸碎片四飛　涉事公司：上門檢查費$680

▲ 網民分享家中電磁爐「爆炸」一事。

意外永遠都是意料之外，往往都沒有人預計得到。近日，有位網民家中發生了難以預料的事情——電磁爐「爆炸」！幸家中沒有人在當刻使用電磁爐，無人受傷，但最令這位網民大感無奈的是，涉事公司「上門睇下」竟要收取事主$680！事發突然而且十分危險，一眾網民高呼：「最緊要人無事！」

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近日，有名網民於Facbook「家居裝修分享谷」分享了一段片段，片段中可見廚房的電磁爐其中一邊已「炸開」，整個玻璃面突然爆開，黑色碎片炸到四處飛開，還可以看到電磁爐內裡的結構，情況十分危險，整個電磁爐「報銷」。

真係啲碎片彈晒落地，好彩我BB岩岩食緊早餐無周圍走，如果佢行到附近…

▲ 網民家中的電磁爐突然「爆炸」。（圖片來源：家居裝修分享谷）

事主指事出突然，電磁爐「突然間爆炸，成個玻璃面都爆埋,好彩當時冇人係附近，冇人受傷！」事後，事主打電話到涉事公司查詢「打去問佢點解會咁？佢竟然話上門睇下收番我$680，唔該晒！」

炒左隻蛋，熄左個爐，過左一陣，然後個玻璃面自爆。

對於此事，事主大感無奈。事主接受TOPick訪問指，由於電磁爐已使用兩年，過了一年的保養期，即使整個玻璃面突然爆開，有關公司亦要收取上門檢查費$680。事出突然，家中又有老人家及幼兒，事主指「我驚啲玻璃碎片會整親佢地就清理左現場先，無同佢周璇喇。」

電磁爐爆炸前，亦沒有任何異樣，「左邊爐頭我炒左隻蛋之後熄爐，右邊爐頭岩岩蒸完蕃薯，兩邊用左都冇20分鐘。」事主之後聽到廚房「蹼！同一啲玻璃碎片聲」，就發現上述情況。

下？咩事呀？ 好彩Bb冇行入黎，我媽咪就嚇親囉！

事主亦即時拔走電磁爐插頭，事後亦無向涉事公司追究及查詢，「人無事就冇再追究，佢上門又要收我錢，唔通我抬個爐去佢度問點解會咁咩。」此事亦令事主質疑如果是散熱問題，相關電磁爐是否潛在安全問題。

帖文一出，不少網民留言「好恐怖！！」、「最緊要人無事」，「咁化學既！」亦有不少網民使用同一牌子的電磁爐表示感到擔心，「好驚，我都用緊呢款型號。」更有人表示曾使用同一個牌子的電磁爐，也發生了同樣狀況。

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責任編緝：蕭雅文