【9孩爸爸】馬斯克與3女子育9孩做多仔公　籲生養更多小孩免文明崩壞

▲ 馬斯克是9孩爸爸，子女分別由3名女子所出。

全球首富兼特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）日前指，出生率是他最關心的問題之一，更呼籲大家生育更多小孩，以免文明崩壞。出名風流的馬斯克已是9孩爸爸，子女分別由3名女子所出，他以行動證明自己為出生率出一分力。

綜合外國媒體報道，馬斯克近日在挪威出席能源會議時提及，必須繼續開採石油和天然氣，同時開發可持續的能源。他稱世界面臨重大的挑戰，除了再生能源問題外，還有出生率問題。不少國家面對出生率下降及高齡化的社會問題，他接受傳媒訪問時指︰

出生率是我最關心的問題之一，我認為人們生育足夠的嬰兒來支持文明是很重要的，否則文明將崩潰。

他對出生率感到擔憂，不希望人口下降到那麼低，最終大家都離世。

▲ 馬斯克在挪威出席能源會議時提及，關心出生率問題。（法新社）

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子女分別由3女子所出

身家達2,000億美元的馬斯克感情生活相當精彩，跟3名女子共育有9個孩子。他與第一任妻子Justine Wilson育有5孩，前女友、歌手格萊姆斯（Claire Boucher）先後為他誕下2個孩子。去年11月，他與下屬、旗下企業高層齊莉絲（Shivon Zilis）生了一對雙胞胎，而格萊姆斯亦在同年12月透過代孕生下B女，兩女人同期生B。

馬斯克多次倡導提高美國生育率，曾在社交平台上寫道如果人們沒有更多的孩子，文明將會崩潰，「我的意思是，我正在盡我的一份力，哈哈。」

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疑是安芭赫德女兒生父

另一方面，荷里活影星尊尼特普（Johnny Depp）曾指控前妻（Amber Heard）婚內出軌馬斯克，而安芭赫德去年透過代孕誕下女兒Oonagh Paige Heard，有指1歲女兒生父疑是馬斯克。不過，安芭赫德至今未有透露女兒的生父是誰，她就是女兒唯一的合法父母。

早前尊尼特普與安柏赫德的世紀官司審判中，安柏赫德姊姊Whitney Heard的朋友Jennifer Howell向法庭提交了一份聲明，據稱安芭赫德與馬斯克就冷凍胚胎一事發生爭鬥。據稱，Whitney Heard告訴Jennifer，妹妹想保留這些胚胎，而馬斯克則希望將它們銷毀，從而引發所謂的胚胎擁有權之爭。剛好安柏赫德去年通過代孕生下女兒，令人推測B女與馬斯克有關係。

18歲大仔改從母姓

馬斯克與孩子的關係似乎不算好，其18歲大兒子Xavier Alexander Musk於今年4月，向加州洛杉磯郡入稟申請，要在法律上更改性別成為女性，同時改名為Vivian Jenna Wilson，改為從母姓。Xavier在申請中透露，與父親馬斯克的關係不佳，「性別認同以及事實上，我再也不和我的生父住在一起、或希望在任何方式、型態或形式上有任何關係。」

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責任編輯︰王明芳