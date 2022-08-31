【糖尿病】中大研糖尿病患者血糖水平波動不穩增5成患癌　患者用降血壓藥物RASi治療減低風險

▲ （中大提供）

在香港，每8名成年人中就有1人患有糖尿病，年輕患者的數目更呈上升趨勢。香港中文大學醫學院利用大數據研究糖尿病患者的患癌風險獲得兩項重要發現。研究團隊發現患有糖尿病並有超重或肥胖問題的人士，倘若血糖水平波動不穩，患癌風險會增加50%；而服用血管張力素系統抑制劑類降血壓藥物作治療的糖尿病患者，與非使用者相比，患癌風險降低50%。

中大醫學院糖尿病研究團隊利用香港糖尿病登記冊，包括威爾斯親王醫院隨訪的3萬名患者（1995-2019）和香港糖尿病數據庫（2000-2019年）400萬名曾在公立醫院或診所測量過血糖人士的實際血糖數據，以研究香港華人糖尿病及其併發症的新趨勢。

糖化血紅蛋白（HbA1c）是體內被葡萄糖覆蓋的紅細胞的百分比指數。對於5-8mmol/L的正常血糖範圍，正常HbA1c值為5.0-6.5%。簡單地說，每100個紅細胞中，有5-6個被葡萄糖覆蓋。由於體內攜帶氧氣的紅細胞每三個月更新，所以HbA1c可以用來測量同期的平均血糖控制情況。

在1995年至2019年期間隨訪的15,286名平均診斷年齡為50歲的糖尿病患者中，在患糖尿病20年後，有928人患上癌症，前三位最多人患上的癌症是結直腸癌（184人）、肝臟癌（117人）和乳腺癌（77人）， 共有349名名患者死於癌症。這些病人平均有17次HbA1c測試，每年有2-3個HbA1c數值。利用觀察期間測量的所有HbA1c值，團隊統計了與前次相比變化0.5%的HbA1c值的數量，並以HbA1c值總數的百分比來表示血糖控制的變異性（HbA1c variability score變異性得分, 簡稱為HVS）。

按HVS中位數47%進行分層，高HVS組和低HVS組的平均HVS分別為58%和25%。與低HVS組相比，高HVS組患任何癌症的風險高15%。與低HVS的非肥胖患者相比，高HVS的肥胖患者(BMI≥25 kg/m2）患任何癌症的風險高出50%，尤其是乳腺癌（2.4倍）和肝癌（2.6倍）。這些病人因癌症、血管和其他原因 （包括感染和腎臟疾病) 而死亡的風險也高出35-45%。

另一項由中大醫學院內科及藥物治療學系研究助理教授楊愛民領導的分析中，253,491 名 2型糖尿病患者中，在6.3年的隨訪期間，有5.9% 的患者被診斷出患上癌症。研究小組發現，接受RASi類降血壓藥物治療的糖尿病人，比非使用者患癌風險較低。

47% 初次接受RASi類降血壓藥物治療的糖尿病人，與從未服用RASi 類降血壓藥物的糖尿病人相比，他們患上任何類型癌症的風險低 23%，癌症相關的死亡風險低 50%。與非使用者相比，每年每 1000例 RASi 使用者中，可減少 2.6例癌症、6.3例死亡和 2.2例因癌症而死亡的個案。與接受另一種降血壓藥物治療的患者相比，接受RASi 類降血壓藥物治療的年輕患者癌症死亡風險也較低。

研究結果已刊登於醫學期刊《The Lancet Regional Health - Western Pacific》及《EBioMedicine》。

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責任編輯：余思嵐