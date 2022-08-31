【孤疑前傳】25歲女主角逆齡再演9歲童　揭《孤疑》不老殺人犯成魔起源

▲ 《孤疑前傳》

2009年的經典驚慄電影《孤疑》（Orphan），講述患有不老症女孩Esther的故事。當年僅得12歲的小演員，傳神演繹出純真可愛面孔下的凶狠可怖，陰森眼神令人難以忘記，令電影在全球票房勁收8,000萬美元，成為不少影迷心目中的驚慄經典。13年後，不老「孤兒」再度歸來，在《孤疑前傳》（Orphan：First Kill）再一次帶來既驚嚇又始料未及的震撼。

▲ 片初交代了女主角Esther如何從愛沙尼亞的精神病院逃出。（電影劇照）

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當年《孤疑》講述美國一個4人家庭收養了來自孤兒院的Esther，她原在愛沙尼亞生活，但上一個領養父母死於火災，僅得她倖存。Esther成為家中一分子後，便有傷亡接二連三發生。最終揭曉她實質是一名患有侏儒症及有嚴重暴力傾向的33歲成年女人，且是愛沙尼亞薩仁精神病院的病人。

《孤疑》最令人意想不到的轉折位，自然是外貌身形都如9歲小女孩的女主角，竟然是患有不老症的33歲成年女性。然則此「橋」已穿，這次《孤疑前傳》如何再吸引新舊影迷，甚或再有意想不到的轉折，令人好奇。

尤其電影再次起用當年的小演員，即今年已25歲的Isabelle Fuhrman，演回電影中9歲的Esther。

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逃出病院緊湊精采

既是前傳，電影開首便帶觀眾一睹那個充滿神秘的異國精神病院—薩仁機構，看着Esther如何利用自己擅於操作人心的伎倆，以及兇殘暴戾手法來逃走。連串緊湊驚慄加上血腥刺激，讓《孤疑》粉絲有種睽違多年後重遇的熟悉感。電影很快將場景轉移至美國，Esther再一次施展手段，成功混進一個美國富裕家庭，化身這家人的「小女兒」。

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欺瞞別人扮作小女孩的橋段，是上一次的精采之處。這次觀眾已知Esther真身，亦知這一家人的結局是葬身火海，難道就只是看Esther如何弒母殺父？

原創者Alex Mace及編劇David Leslie Johnson-McGoldrick卻不只想「食老本」，他們這次還要再讓觀眾「估唔到」，刻意將Esther置於一個觀眾似曾相識的環境中，待觀眾認為可以按以前見過的情節，推想出故事的綫索時，才撕開本集的詭異面紗，展開令人意料之外的全新戲碼，再一次以「扭橋」震撼觀眾。

▲ 導演以借位手法進行實感拍攝，讓女主角的身高仿如小女孩。（電影劇照）

棄特技讓面貌回春

有看過預告片的觀眾，或許已感受到女主角的樣貌變化。25歲的女性，要以化粧來讓人信服是9歲女孩，雖說實在牽強。但正正是因為這次觀眾已知女角的「真實年齡」，大家看着她「扮細路」所產生的突兀感，卻正適合電影的詭異氛圍。撇除這點，導演以替身、借位等手法進行實感拍攝，確難以發現有穿崩位。

事實上，Isabelle曾透露考慮到自己的年齡，導演及電影製片有找過其他童星試鏡，但可惜未能找到合適的人選，直至她去到洛杉磯試拍，出色表現獲得導演欣賞，認為Esther一角仍然非她莫屬。

當年一個12歲女孩成功演出33歲女人的深沉，這次以25歲面貌挑戰9歲樣子，既是噱頭，也是演員和電影團隊的勇氣。入場支持並一探今次的「轉折點」，值得。（上映日期：9月1日）

記者：王嵐