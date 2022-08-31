【帶貨女王】自爆拒收老闆預付優厚酬勞　章小蕙開時裝店兩年勁賺6千萬元

▲ 章小蕙大爆當年獲老闆預支人工開時裝店。

59歲「前B嫂」章小蕙近年幾乎絕跡香港娛樂圈，不過章小蕙於內地「復出」，除開設網店外，更在微博公眾號分享護膚及扮靚心得，成為擁有15萬小紅書粉絲的「帶貨女王」！

早前章小蕙於小紅書分享新影片，當中提到多年來經營生意的心得，早年於中環開設時裝店的她曾被人勸退，最後卻堅持自己的想法，「不，我知道我在做什麼。」

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只在意美的東西

最近章小蕙應護髮品牌邀接受訪問，影片開首她表示自己一天只得24小時，故只在意美的東西，更說：「要是我分神，或是我花了一些時間去在意別人的看法，完全不是我的操作模式。」展現其自我的性格。

說到不少小眾護膚品牌，章小惠謂創業最重要是「知自己想要咩」，當年跟鍾鎮濤離婚後，她於中環皇后大道開設Teresa Boutique，惟於03年因「沙士」而結業，有說當年兩年的營利達6千萬元。

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預早做好準備

影片中章小蕙分享剛開時裝店時曾被人勸退，事緣她跟老闆預支一年的稿費，她說：「我說我要開一個時裝店，他說免了吧，我給你這筆錢可以，你存起來吧，我說『不，我知道我在做甚麼』」

同時，章小蕙更勉勵一眾年青人：「要做好準備，時間到了，抓住機會，就可以出頭天。」

▲ 99年章小蕙與鍾鎮濤離婚。

愛美是最好的保養品

其實在數年前，章小蕙於微信開設公眾號「章小蕙aroseisaroseisarose」分享美容時裝心得，外間人覺得她只用貴價品。

對此，她分享當年爸爸留醫深切治療部時，每天陪伴父親，由於沒覺好睡，於是章小蕙就靠著按摩棒舒緩身體不適，連護士也覺得很神奇：「你說這個是貴嗎？我花得起29塊9美金，我不覺得它貴」，之後不少網友留言求問按摩棒的品牌。

最後章小蕙更說：「愛美就可以變美，愛美就是一個最好的保養品。」

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與鍾鎮濤離婚

章小蕙於1987年與鍾鎮濤閃電結婚，婚禮極盡豪華，兩人育有一子一女。其後章小蕙跟有婦之夫陳曜旻傳緋聞。

97年金融危機後，夫婦二人因炒樓而欠下2.5億巨債，及至99年章小蕙與鍾鎮濤離婚，前夫鍾鎮濤選擇破產，不過章小蕙努力賺錢還債，寫專欄賺稿費又開設時裝店，最彼打官司一年成功擺脫債務，當年她更豪氣說下一句「飯可以不吃，衣服不可以不買」。

不過多年後，陳曜旻亦因經濟出現問題申請破產，章小蕙遂與陳曜旻分手，2004年章小蕙參演電影《桃色》作大膽演出，翌年6月底移居洛杉磯，及至近幾年於內地再度活躍起來。