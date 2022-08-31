【紅斑狼瘡】台版《太陽的後裔》空軍女主播病逝　疑身患紅斑狼瘡症一度赴美求醫

▲ 空軍上尉方棱溶疑不敵紅斑狼瘡症於早前病逝，享年31歲。(影片截圖)

向來有台版《太陽的後裔》、空軍上尉方棱溶驚傳病逝，享年31歲。據了解她一直受紅斑性狼瘡所困，2年前已開始停薪留職、並與丈夫一度赴美求醫，惟病情於今年6月開始惡化，需緊急返台灣接受治療，至29日終不敵病魔不幸去世。有醫生便指出紅斑狼瘡症是一種自身免疫系統疾病，患者身體會產生抗體攻擊自身細胞和組織，如不妥善治療，恐影響深遠。

▲ (影片截圖)

彰化醫院腎臟內科主任蔡旻叡指出，紅斑性狼瘡為自身免疫性疾病，較常見為侵犯關節及皮膚，如蝴蝶斑或皮膚潰爛，也可能會破壞全身器官，如腎臟、神經系統、肺臟、心臟及血液相關的器官，好發年輕女性。全身性紅斑性狼瘡具有全身性共病風險如眼睛、皮膚、心血管、腦神經、骨關節、新陳代謝、腎臟泌尿系統、血液系統、呼吸系統、免疫系統等。

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根據香港風濕病資料，估計每10萬港人中約有60人患有系統性紅斑狼瘡症，病人大多為15至30歲之女性，男性比例只約佔十分之一。發病徵狀為持續高燒，口腔或咽喉潰瘍、脫髮、部份人亦會在鼻樑和兩頰出現紅斑，形成類似蝴蝶形狀的蝴蝶斑。部份患者會出現關節疼痛及腫脹，引致關節炎。除此之外，系統性紅斑狼瘡更會引發嚴重併發症，影響全身功能，包括：腎衰竭、心血管疾病、中風、感染等。

其中，腎臟及關節的影響在系統性紅斑狼瘡症患者上比較常見，超過九成患者會出現不同程度的腎炎，部份甚至導致腎衰竭而致命，另有八至九成患者會出現不同程度的關節疼痛。

風濕病科專科醫生張錚表示，狼瘡腎炎患者須積極接受治療，即使病情得到緩解也不可掉以輕心，要防止復發，「因為每一次復發，都會對腎臟功能造成更嚴重的損害，復發的次數愈多，進展到腎衰竭的機會則愈大。」

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責任編輯：羅嘉欣