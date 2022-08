【天才兒童】11歲男童智商高過愛因斯坦同霍金　6歲已懂得背一樣東西成為天才

作為父母的都希望自己的孩子聰穎過人,能成為天才兒童。蘇格蘭一名11歲自閉症男童被測出智商高達162,比兩名天才理論物理學家愛因斯坦和霍金還要高2分。

最新影片推介:

綜合外媒報導,這名患有自閉症的天才兒童是來自法夫郡 Lochgelly的Kevin Sweeney,上月前往愛丁堡參加智商測試,結果獲得162分的好成績,在百分之一的人中名列前茅,並且是唯一一個參加考試的孩子,其餘的全是成年人,Kevin智商高於愛因斯坦和霍金,更被邀請加入世界上最老牌、最大的高智商俱樂部門薩(American Mensa),據悉,只有智商在金字塔頂端的2%,才有幸獲得邀請入會。

▲ Kevin 6歲已懂得元素周期表。(網上圖片)

愛看書 愛看益智節目

Kevin自小愛看書,在6歲時已經懂得元素週期表,父母已經意會到兒子是個天才,而且他們每晚都會看英國電視智力競賽節目《The Chase》,還經常發現Kevin愛觀看《誰想成為百萬富翁》、《唯一連接》,並在電視上擊敗參賽者,

我們每天都看《The Chase》和《Who Wants to Be A Millionaire》。他也喜歡《Only Connect》,我可以看一整場節目卻一無所獲,裡面的人都非常聰明。但Kevin卻會得到答案,這讓我大吃一驚。曾經觀看《誰想成為百萬富翁》時,他甚至在選項出現之前就能答對 250,000 英鎊的問題。