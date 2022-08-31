【天才兒童】11歲男童智商高過愛因斯坦同霍金　6歲已懂得背一樣東西成為天才

▲ 11歲男童，智商有162，高過愛因斯坦同霍金。

作為父母的都希望自己的孩子聰穎過人，能成為天才兒童。蘇格蘭一名11歲自閉症男童被測出智商高達162，比兩名天才理論物理學家愛因斯坦和霍金還要高2分。

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綜合外媒報導，這名患有自閉症的天才兒童是來自法夫郡 Lochgelly的Kevin Sweeney，上月前往愛丁堡參加智商測試，結果獲得162分的好成績，在百分之一的人中名列前茅，並且是唯一一個參加考試的孩子，其餘的全是成年人，Kevin智商高於愛因斯坦和霍金，更被邀請加入世界上最老牌、最大的高智商俱樂部門薩（American Mensa），據悉，只有智商在金字塔頂端的2％，才有幸獲得邀請入會。

▲ Kevin 6歲已懂得元素周期表。(網上圖片)

愛看書 愛看益智節目

Kevin自小愛看書，在6歲時已經懂得元素週期表，父母已經意會到兒子是個天才，而且他們每晚都會看英國電視智力競賽節目《The Chase》，還經常發現Kevin愛觀看《誰想成為百萬富翁》、《唯一連接》，並在電視上擊敗參賽者，

我們每天都看《The Chase》和《Who Wants to Be A Millionaire》。他也喜歡《Only Connect》，我可以看一整場節目卻一無所獲，裡面的人都非常聰明。但Kevin卻會得到答案，這讓我大吃一驚。曾經觀看《誰想成為百萬富翁》時，他甚至在選項出現之前就能答對 250,000 英鎊的問題。

對於兒子的測試結果，身為父親的Eddie Sweeney感到非常自豪，「對Kevin來說，生活充滿著各種挑戰，我們想幫助他發揮更大的潛能，希望能為他帶來更多的可能性及機會。」Eddie更透露，當Kevin得知這個消息時，欣喜若狂開心得在花園裡跑來跑去，這對他來說意味著比我們想像的要多得多。

Eddie續指，儘管他擁有愛因斯坦級別的智力，但這個小男孩熱愛音樂和唱歌，他知道如何演奏聖歌、鋼琴和吉他，而Kevin的志願是將來希望可以成為一名醫生或科學家。

根據世界頂級智商俱樂部門薩（Mensa）所提供資料，如果孩子表現出以下的特徵，則證明智力非凡。

-非同尋常的記憶力

-年齡很小就能讀書

-對某些學科有特別興趣或深度知識

-了解國際時事

-總是喜歡提問

-有音樂感

-有幽默感

-喜歡掌控事情

-在玩遊戲時能想出額外的規則等

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責任編輯︰王明芳