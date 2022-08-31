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【2022中秋節】台灣人氣肉包兔登陸星街小區　中秋節藝術裝置3大打卡位

休閒消費 13:53 2022/08/31

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太古廣場三座外（星街）打卡位「閒聊碎念」。「鬼臉兔」（左）和「不想上班兔」（右）正以旁若無人的慵懶姿勢坐著。(圖片由大會提供)

一年一度的中秋節，星街小區與台灣插畫品牌emmaAparty聯手帶來「Star．Moon．Bunny兔月星辰」中秋藝術裝置，帶來三大賞月場景。人氣兔子「肉包」遊走於發光圓月與星星吊飾之中，更有為星街小區量身訂造的獨家角色「星兔」粉墨登場，與大家會心賞月。

星街帶來多個中秋驚喜，包括「星願購物賞」大送人氣抹茶店Matchali x esca手工茶道素月餅，於傍晚6時後的合資格消星街小區 更可享額外$50星街小區購物禮券。在星街小區Instagram專頁參加中秋節燈謎比賽，挑戰解謎，隨時贏得「肉包」精美紀念品。

台灣兔兔「肉包」三大打卡位

出自台灣插畫師林俞槿（Emma）之手的emmaAparty，這次由當中最受歡迎的「肉包」兔子做主角，在星街各處打造三大應節打卡位，帶來「Star．Moon．Bunny兔月星辰」中秋藝術裝置。品牌以擬人化的動物角色喚醒每個人心中的小孩，希望大家看到作品都能感受到真摯喜悅。

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「肉包」兔子的表情夠盞鬼，其默默流露出來的幽默感俘獲不少粉絲歡心。今個中秋，這個系列更有專屬星街小區的全新角色「星兔」加「萌」，令節日佈景生色不少，呈現出小區的獨特個性和文化魅力。

記者︰劉妙賢

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