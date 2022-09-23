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【升中面試】Band1官中英皇書院　2022年中一面試題目實錄

18:49 2022/09/23

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有獲取錄學生分享2022年英皇書院面試題目。

英皇書院是中西區傳統Band 1官立中學，在區內自是不少家長的首選。該校以英語為主要教學語言，學生在公開試成績優異，今年中學文憑試（DSE）更有學生成為7科5**狀元。

有小六男生在中一自行分配學位獲英皇書院取錄，他分享面試題目及自身回答。面試題目中文、英文、數學兼有，共分３個部分，考驗邏輯思維及學生興趣發展。

根據網頁資料，英皇書院2022學年中一自行分配學位學額約43個，所有申請學生皆有面試機會，收生準則如下︰

  • 面試表現（中英語文能力、時事認識、興趣及才能）︰50%
  • 其他表現（小學校內評估結果、操行（乙等或以上）、課外活動記錄、獎項）︰20%
  • 教育局提供的排名次序︰30%

今年獲取錄的小六男生分享面試題目，指面試的3個部分包括答問、奧數題目，主要以中文、英文作答。整個面試過程約10分鐘。

首先第一部分是有關學生強項、發展方面的問題。以分享的學生為例，因為他擅於STEM創作，面試官就會問有關STEM問題，例如最喜歡的作品、困難之處及發展過程，同時邀請他解釋所創作的作品如何運作。

第二部分為一條英文問題，以測試學生英文能力，他的題目是「你的童年是否快樂？」。

最後一部分則考數學邏輯思維，是一奧數題目，需要學生作計算和解釋，問題主要側重解題思維能力，而非必要成功計算正確答案，因此面試官著重的是學生願意嘗試解難的主動性。

最新影片：

英皇書院創校於1926年，今年DSE有學生憑4個核心科、會計、化學及經濟全部考獲5**而成為狀元。去年DSE，該校有學生考獲5科5**（包括數學延伸單元一）及兩科5*，以及有學生考獲4科5**（包括數學延伸單元二）、一科5*及一科5。整體透過大學聯招計劃入讀本地學士學位課程學生達78.15%。

根據中學概覽，英皇書院除中國語文、中國歷史、普通話、生活與社會、公民與社會發展科、通識教育外，其餘科目均以英語為教學語言。高中課程學生可自由選擇修讀三科選修科，亦可以選擇音樂或其他外語如日語為第四科，以讓學生就著興趣及志向發展。

英皇書院致力推廣STEM教育，以提高學生科學探究精神，學生在科學研究比賽中取得卓越成績，包括在第六屆加拿大國際發明創新大賽奪得金獎、國際特別獎第一名、加拿大特別獎（多倫多國際創新與高級技能協會）及大灣區STEM卓越成就獎2021科學實驗室金獎。此外，有學生奪得第六屆加拿大國際發明創新競賽2021決賽特別大獎及十大最佳年青發明家。

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責任編輯︰王明芳

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