【上訴駁回】涉參與8.31港島暴動　運輸工罪成囚4年定罪上訴駁回

▲ 被告陳佐豪。（資料圖片）

2019年8.31港島遊行後，7名男女涉當晚於銅鑼灣涉參與暴動被控，其中25歲運輸工人被裁定暴動罪成，被判監4年，其餘6人脫罪，運輸工早前就暴動定罪提出上訴，上訴庭今(31日)頒下判詞駁回申請。上訴庭指上訴人以當時曾稱「我是急救員」作為辯護理由，上訴庭認為於暴動中充當所謂急救員，並非有效辯護理由，即使上訴人當時曾叫出「我是救急員」，亦絕非證明內容屬實，加上當時上訴人的裝備，唯一的合理推論是上訴人參與了暴動。

上訴人陳佐豪(25歲)，案發時為運輸工人，早前於區域法院經審訊後，被裁定暴動及無牌管有無線電通訊器具共2罪成，被判監4年及罰款5,000元。控罪指，陳於2019年8月31日在銅鑼灣記利佐治街參與暴動；及在百德新街無牌管有1部無線電通訊器，案中其餘6名被告被裁定暴動罪名不成立。

上訴庭於判詞指，控方沒有直接證據指控上訴人參與暴動，依頼的環境證據是上訴人逃跑，原審法官裁定上訴人逃跑，觀其身處位置及整套防衛裝備，必因其畏罪而行，上訴庭認為法官明顯是經過深思熟慮而作出事實的認定。上訴庭續指，暴動中充當所謂的急救員，並非有效辯護理由。即使上訴人曾喊出「我係急救員」，亦絕非證明其內容屬實的證據。

上訴庭指出，從案發時背景作推論，雖不能肯定上訴人認識案中「黑衣男」，但卻能推斷他們屬同一陣營，以及有默契地因發生過的暴動而逃走。上訴庭又指，上訴人當時備有各式各樣激進示威者常用裝備，包括各種護甲及對講機，證明上訴人預期與警方短距離接觸及衝突，並計劃與同夥互相協調，加上被捕位置離開崇光百貨門外極近，綜合而言，唯一合理推論為上訴人曾與暴動，基於上訴理據無一成立，上訴庭駁回上訴申請，維持定罪原判。

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記者：林育慧