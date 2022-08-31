【3區污水陽性】何文田帝庭園及觀塘德福花園等屋苑　當局派逾20萬快速測試套裝

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民政事務處今日（31）表示，油尖旺、觀塘及大埔污水樣本呈陽性，向區內住戶、清潔及物管員工派發共約205000套快速測試套裝。

油尖旺-君頤峰、帝庭園及花墟道附近一帶

觀塘-德福花園、得寶花園及淘大花園

大埔-安樂樓、省躬大廈、富萊花園、榮明花園、榮暉花園、榮麗苑、粵發大廈、美利大廈、美新大廈、順景樓、八號花園、汀雅苑、海寶花園、翠屏花園及昌運中心

快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。

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責任編輯：余思嵐