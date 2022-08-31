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【工作過勞】「過勞肥」只針對女性　研究逾兩成女性入職後體重驟增10磅

健康 14:46 2022/08/31

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英國研究發現，「過勞肥」只針對女性，逾兩成女性入職後體重驟增10磅。

不少女士緊張身型問題，吃得不多卻仍受肥胖困擾；這很可能與壓力有關。有研究指出，「過勞肥」現象只針對女性，更有逾20%女性入職後體重驟升10磅。

最新影片：

英國國際期刊《科學報告》（Scientific Reports）發表研究指出，團隊以雄性和雌性白老鼠進行數星期實驗，按性別將白老鼠分為兩組，分別餵飼高脂肪飼料及標準營養飼料，再連續18天向牠們輕度施壓，例如製造捕食者聲音、被捉著尾巴不能自由活動等。研究人員最後抽取白老鼠糞便檢驗DNA反映腸道變化，結果發現，所有雌性白老鼠在壓力環境下都出現腸道菌群變化，影響消化及代謝健康；但雄性白老鼠則沒有影響。

高壓環境下，新陳代謝及消化系統被影響，會形成「過勞肥」。而女性身處的工作及生活環境都常處於高壓狀態，實驗證明了「過勞肥」是女性僅有。

工作3年後為「過勞肥」高峰期

研究團隊更進行調查，發現女性超過25歲便容易因過勞、睡眠不足等因素出現「過勞肥」，尤其是工作3年後情況更甚。調查中女性有超過1/4，體重比入職時驟升5公斤。而40歲以上女性或因需兼顧育兒、工作等多方面壓力，「過勞肥」狀態則最明顯，要提防糖尿病、高血壓等疾病衍生。

港人「工作過勞」高居全球第2

過勞除了會令人變肥變丑，更可能危及性命。美國有調查指出，香港於「工作過勞」一項排名高居全球第2名。香港心臟專科學院院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時，引述研究表示，睡眠不足人士，患心血管疾病的風險增加15%，甚至會有突發血栓情況，更有機會引發猝死。

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責任編輯：羅嘉欣

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