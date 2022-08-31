【防疫措施】袁國勇總結抗疫7大「教訓」　提醒市民勿擅改動廚廁喉管 

▲ 袁國勇總結抗疫7大「教訓」，提醒市民勿擅改動廚廁喉管。 （陳國峰攝）

傳染病專家、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（31日）在專題演講，與物管業界人士分享在新冠疫情肆虐期間，到各類不同物業包括私人樓宇、公屋、商場、酒樓等探究，嘗試找出病毒傳播成因的經驗，並就物業管理如何可令物業更加衞生安全及預防病毒作交流。

袁國勇總結在抗疫過程中所得的7大教訓。他首先指出，包括新冠在內的新發病毒通常首先在街市爆發，由野生動物傳人。而新冠病毒的空氣傳播，袁國勇形容是「前所未有咁犀利」，由此他亦指出在視察爆疫樓宇期間，所發現的樓宇結構問題。

袁國勇提醒，市民不應改動廁所及廚房的喉管設計，U型隔氣管亦要定期補水。他又指出，發現不少人在開啟抽氣扇時，同時打開廚房、廁所及走廊的窗戶，導致室內形成強負壓環境，令氣流從天井返回室內，另外，不不樓宇亦有排氣管過短、舊樓未設U型隔氣管，及室內空氣調節未達標準等問題。

袁國勇建議，新建築規範應包括污水渠、U型隔氣管等喉管維護，重建不符規範的舊樓，在開抽氣扇時，應緊閉窗戶。他又呼大眾盡快接種新冠疫苗：「最緊要唔好死，唔好有重症，真係唔打得就每日做快測。」

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記者：黃穎津