【家庭旅遊】放寬返港隔離「3+4」吸引外遊　疫下親子旅行選旅遊保2大要點

▲ 疫下親子旅行要慎選旅遊保險。（馮漢柱攝）

近日，政府公布縮短返港隔離措施，推出「3+4」方案，即酒店隔離3天後可返回家中完成餘期4天的隔離，縮減了外出旅遊的成本。與此同時，多個香港旅遊熱點，如韓國、新加坡、泰國等相繼放寬入境限制，令不少於過去三年未能外出旅遊的家庭心動，想要遊埠「放風」。

一家大細外出旅行，除了花心思計劃行程之餘，選購合適的旅遊保險同樣重要。旅遊保險看似簡單，但事實上有不少細節需要留意，尤其是有關疫情及邊境限制。有意出外旅遊的家庭不妨參考以下兩點，一家大細去旅行時就既可開心又更放心。

疫情下外遊都要精打細算

第一，出行家庭的人數不同會影響旅遊保險的選擇。市場上旅遊保險計劃，不但有個人的旅遊保，更有專為家庭而設的產品，同時保障父母和小朋友。如選擇家庭旅遊保險，須留意同行小朋友數目和年齡有否限制，以及保障範圍是否全面。以四人家庭（兩個成人和兩個未滿17歲的小朋友）為例，為期四日的旅程，有家庭保險需約四百至八百港元，如四人各自買個人旅遊保險的話，每人的保費約近二百至三百港元，即四人合共需付約七百多至千多港元不等。由此可見，家庭旅遊保險可節省一定程度的保費，同時兩者保障範圍無異。有計劃更不限同行受保的小朋友的數目，為多人家庭提供性價比更高的旅遊保選擇。

出行在望，不少家庭一想到回港後有機會因確診2019冠狀病毒病而需住院，可能產生預期之外的費用及影響工作和上學等安排，便打消了外遊念頭。事實上，現時部分旅遊保險提供住院現金津貼，將按照在旅遊回港後十四天內因確診2019冠狀病毒病而需住院的日數發放每日現金津貼，幫助投保人應對住院帶來的變數。

保得足 舉家外遊更盡興

就保障範圍而言，家長可根據旅遊活動行程，繼而細看保障支援。假若家長計劃的行程會多親近大自然或戶外運動，如親子水上活動等，建議可多注意計劃是否涵蓋24小時全球緊急支援服務、海外住院現金津貼及醫療費用、戶外休閒運動保障等。同時，亦可考慮外遊頻率，如家庭預期出外旅遊的機會較頻繁，則可考慮選購不限外遊次數的全年旅遊保險。這樣不但無需費時逐次投保，更因選購這種全年旅遊保險，可享較低平均保費，一舉兩得。

隨著現在網上投保愈來愈方便及普遍，不少保險網上平台亦有提供旅遊保險產品，部分保險更可以即買即保。相信現時香港家庭都急不及待再次出行，家長不妨多走一步，先經網上平台按照出外家庭大小、旅遊活動行程及保障需要搜索合適的保險，選擇可靠且性價比較高的選項，一家大細便可以玩得安心又盡興。

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讀者不應將本文章內容視作建議。讀者應根據自己在本文章包含之任何產品或服務的需要，尋求適當之專業保險意見。上述資料僅供參考，不應被視為提供或銷售招攬產品或服務，並不屬及不應被視作為專業保險建議。富衛及其聯系公司或各自的董事或僱員並不就資料的準確性、完整性或是適合任何特定用途，作出任何明示或默示的說明、陳述或保證。不同保險公司的產品可能存在差異，投保前須了解清楚、分析和比較從而找出合適的保險產品。請參閱相關產品小冊子及保單條款以了解完整保單條款、不保事項及主要風險。

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