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【好聲好戲2】蘇韻姿努力苦練與楊茜堯「神同步」　學霸港姐Andrea名校出身多才多藝

娛樂 13:43 2022/08/31

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蘇韻姿（Andrea）於《好聲好戲2》中表現亮眼。

TVB節目《好聲好戲》第二季由阮兆祥及馮盈盈擔任主持，首周出賽藝人分別為蘇韻姿（Andrea）、戴耀明、姜麗文（Lesley）及袁偉豪，主席評判有汪明荃、金牌監製潘嘉德及曾聲演無數經典角色包括動畫《龍珠》孫悟空及《魔神英雄傳》神龍號的資深配音界前輩林國雄。

其他評判團成員有配音員張頌欣、李凱傑、曹啟謙、陸惠玲、龍天生、黃鳳英、宋宛穎及楊潮凱。

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將勤補拙

Andrea出場時雖然未及對手優勝，不過其自命最強武器是「勤力」，其藉此先後在第一及第二回合跑出，首個回合更獲得11盞綠燈滿分。

她在第一回合聲演《宮心計》的狠毒失控姚金鈴，除了充滿感情外，每個表情均與楊茜堯「神同步」，獲得一眾評判大讚。Andrea再聲演《星空下的仁醫》糖尿病男孩時七情上面，亦獲得不俗評價。

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中文水平不佳

成長於加拿大的Andrea，曾自言中文水平僅有幼稚園程度且帶有口音，初入行的她因沒有時間了解對白，以致拍劇時經常「NG」並影響拍攝進度。

不過向來勤力的她努力將劇本內的每個字拼音硬背，更於《開心速遞》內飾演在補習社教授中文科的熊心如，展示其苦練成果。

學霸港姐

其實不論在《愛‧回家之開心速遞》角色還是現實也是霸港的Andrea，自小便興趣廣泛，曾學過中國舞、鋼琴、小提琴、單簧管、芭蕾舞、爵士舞、甚至話劇和默劇，並懂得法文。

Andrea畢業於加拿大傳統四大校之一的皇后大學（Queen's University），她主修戲劇副修音樂，更是該校的皇牌學科。

副修音樂的蘇韻姿曾參加拿大新時代電視《星秀動全城 Vocalibre 2015》歌唱比賽中獲得亞軍，她也曾上載演唱《可惜我是水瓶座》，獲網民大讚唱功媲美楊千嬅。

撰文 : TOPick柴犬出動

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