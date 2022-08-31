【年度報告】Gucci打入二手市場奢侈品牌排行榜首　Balenciaga需求增長幅度最高

▲ The RealReal近日發布2022年二手市場年度報告。

正所謂「永續時尚」，時裝永遠都是活在循環之中，亦因為如此復古熱潮仍然流行，不少時尚愛好者也密密入手復古手袋。

美國知名奢侈品轉售平台The RealReal發布了2022年二手市場年度報告，不但指這段時間增加了530萬用戶之外，物品成交多了44%，同時二手市集整體增加了27%的曝光率。

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Balenciaga需求增加最高

網站公開了二手市場十大最受歡迎品牌排行榜，當中每年加價的Chanel排行第三位，不少女士愛入購經典款式，既能保值又不會過時之外，還會購買其他精品，包括戒指、耳環、手錶等，這也是最受千禧世代歡迎的品牌。

去年排行第二位的Gucci，今年爬頭走到榜首之位；而去年首位的Louis Vuitton則屆居第二；而Balenciaga因為經典款機車包而再次hit起來，掹車邊打入十大排行榜，更成為榜中需求幅度增加最多的品牌，成交率比去年超出兩倍之多。

至於第五位的Dior，繼2019年後再次登上排行榜，由Kim Jones擔任Dior男裝創意總監後，品牌男裝在市場的需求增長46％。在二手市場中，大眾對Dior復古高級珠寶需求激增了70%，而人氣手袋Dior Book Tote的需求增加了36％；漁夫帽及球鞋分別增長34%及29%。

二手市場十大最愛歡迎品牌排行榜：

1. Gucci

2. Louis Vuitton

3. Chanel

4. Prada

5. Dior

6. Saint Laurent

7. Hermès

8. Fendi

9. Burberry

10. Balenciaga

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年度報告還集合出今年五大Must-have手袋款式，包括Saint Laurent LE5À7 Hobo、 Louis Vuitton Onthego、Balenciaga Le Cagole、Hermès Birkin 25及Gucci Blondie，當中Birkin 25為二手手袋之中價值最昂貴。

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