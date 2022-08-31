【早餐食譜】小朋友開學食得健康　陳倩揚推介5款10分鐘快靚正早餐

▲ 陳倩揚分享了多款快靚正開學早餐配搭，10分鐘搞掂！

開學日媽媽忙到一頭煙，清晨就要起床為孩子準備早餐，既要健康又要快，真是相當頭痕。3孩靚媽陳倩揚（Skye）醉心研究健康飲食修身，同時為孩子炮製健康三餐，為減低媽媽們的煩惱，倩揚分享了多款快靚正開學早餐配搭，10分鐘搞掂！

今次精選的5款早餐款式皆有雞蛋，含優質蛋白質（with highest biological value），容易被人體吸收，雞蛋亦含豐富鐵質、維他命、礦物質和類胡蘿蔔素（carotenoids）- 葉黃素（lutein）和玉米黃素（zeaxanthin），這類胡蘿蔔素可能有助減低老年眼睛的黃斑病變。而雞蛋的膽鹼（choline）亦可能有助腦部發育和記憶力。

育有3子女的陳倩揚如很多媽媽一樣，早於清晨5時半就要起床，睡眼惺忪煮早餐最緊要簡單快捷，但太重複又怕小朋友悶，故倩揚推介了以下5款快靚正健康早餐配搭，讓媽媽們參考一下。

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1. 茶記蛋治烘底 配 沙律

沙律材料︰

紫椰菜、青瓜、車厘茄、牛油生菜、橙

醬汁︰

橄欖油、黑醋

▲ 茶記蛋治烘底配沙律。（facebook圖片）

2. 紫椰菜沙律 配 炒蛋麥多士

沙律汁材料︰

橄欖油、紫蘇沙律醋、芝麻

製法︰

前一晚洗切烚好想吃的蔬菜，瀝乾水後放食物盒備用，早上撈沙律汁即成！

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3. 番茄濃湯撈烏冬

（通粉、米粉、米線皆適用）

材料：

番茄、洋蔥、雜豆、雞蛋、奶

（可隨喜好加蝦仁、貝柱、蜆肉等）

製法︰

番茄濃湯前一晚準備好，早上加入雜豆、奶及芝士（按喜好）煮熱，粉麵類揀烹煮時間較短的類別。

4. 豆腐海帶味噌湯 配 蘋果薯仔沙律

材料：

味噌湯、豆腐、醬油蛋/麻藥蛋、海帶芽、木魚碎、沙律菜、豆、車厘茄、蘋果、薯仔等

製法︰

煲水味噌湯加豆腐，醬油蛋/麻藥蛋可早前整好備用，後加海帶芽、木魚碎，沙律前一晚整好，早上加入沙律菜、豆、車厘茄等擺盤即成！

▲ 黑芝麻窩夫配滑蛋。（facebook圖片）

5. 黑芝麻窩夫 配 滑蛋

窩夫材料：（約2塊份量）

低筋麵粉 100g

奶 100g

原糖 2茶匙

鹽 1/3 茶匙

黑芝麻粉 適量

無鋁泡打粉（Baking Powder） 半茶匙

蛋 一隻（早上才落）

製法︰

睡前將窩夫漿攪拌好，放雪櫃備用，早上只需要預熱窩夫機，加上炒蛋即成！

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責任編輯︰林綺玲