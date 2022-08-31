【生蛇治療】中森明菜生蛇休養12年突復出　醫生解構症狀及黃金診治72小時

▲ 中森明菜因生蛇休養12年，突然宣布復出。

57歲的日本女歌手中森明菜在80年代風靡亞洲，是一代經典偶像。2010年她因患上俗稱「生蛇」的帶狀皰疹而無限期停工，直到昨日（8月30日），她突然宣布回歸，並表示為慶祝出道40周年，開設個人事務所。本港家庭醫生黎可恩曾表示，生蛇有所謂「黃金診治時機」，在這期間服用特效藥可減低復發機會，亦可降低後遺痛症。但倘若過了黃金時機，食藥與否也就分別不大了。

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中森明菜昨日突然在社交平台，宣布回歸及自立門戶。為了慶祝出道40周年，中森明菜開設了個人事務所HZ VILLAGE，預告將會進行一連串活動。同時，她亦發文表示，很抱歉讓歌迷擔心了很久，目前身體已有些微好轉。

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中森明菜在1982年出道，與松田聖子同為日本當紅偶像歌手。中森明菜曾與近藤真彥有過一段情，後來近藤真彥被拍到跟松田聖子過往甚密，一腳踏兩船。中森明菜曾割腕自殺，雖被救回，但未有剖白原因，而坊間都認為是受情傷所致。

直至2010年，中森明菜因積勞成疾，罹患帶狀皰疹，當時經紀公司亦證實，中森明菜將作無限期休息。今次中森明菜宣布復出，開通Twitter帳戶，並開設歌迷會，引起大眾關注，目前她的Twitter帳戶已有逾38萬名網民追隨，仍為大眾焦點。

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生蛇早期病徵不明顯

俗稱「生蛇」的帶狀皰疹（英文︰Herpes Zoster / Shingles），其病毒與引致水痘（Chickenpox） 的病毒屬同一種類 （Varicella Zoster Virus）。水痘康復後，病毒會一直潛伏在人身體內，不會消失，但亦不會引起任何不適或症狀。

家庭醫生黎可恩曾接受TOPick訪問時表示，當人的免疫力下降，埋藏在神經綫內的病毒就會跑出來：

如壓力大、睡眠不足，就可能會誘發生蛇。開始時病徵不太明顯，可以只是微微發燒、麻痺或灼熱刺痛，過了4至7日，才可能出現紅疹，之後再出現小水泡，並沿着一條神經綫生成。都通常1星期後，水泡會收乾結疤。

面部生蛇可影響視力？

生蛇多見於、胸、腰、背、頭頸等沿着身體的神經綫分布，「中間分界一是左一是右，故多是局部性的區域，若因其他病患以至免疫力特別差，可蔓延至三、四條以至更多的神經綫同時生蛇，那就更嚴重。」

黎醫生同時提醒，若生蛇的部分在面部，若病毒「上眼」，可能會影響視力、病毒「入耳」則影響聽覺，甚至會引發半邊面癱，導致不同的併發症。「故若面上生蛇，要多找一個相關的專科醫生同時跟進。」

誰是生蛇的高危群組？

黎醫生表示，生過水痘者其實都有生蛇的機會，尤其是免疫力較低，即50歲或以上人士，或其他長期病如糖尿病、癌症、紅斑狼瘡等，或長期服用類固醇者，這些患者都是免疫力較低的群組，故他們「生蛇」的風險會比一般人高。

如何把握生蛇黃金72小時？

黎醫生說生蛇其實有特效藥，她表示，醫生作臨床診斷，生蛇有所謂黃金診治72小時，即出現紅疹的階段開始計，在這之內服這特效藥1星期，一來可減低復發機會，二來可降低生蛇的後遺痛症。但若過了黃金時期，據研究食跟不食就分別不大了。

黎醫生表示，60歲後生蛇，多過一半機會有後遺痛症。「大部分痛1至3個月，但痛足1年都說不定，也帶來生活上的不便。生蛇可能是個多星期的事，但其後遺痛症可能長達1年，所以把握黃金診治期最為重要。治療生蛇的痛症，輕者可服用止痛藥，重者則要用神經止痛藥，或甚伴以抗抑鬱藥不等，視乎病者有幾痛。」

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責任編輯：羅嘉欣