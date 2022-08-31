【己所不欲】港媽憂甜食影響智力身高發展　教仔女儲起新年糖至萬聖節派同學

▲ 有港媽憂甜食影響子女健康，卻教仔女儲起糖果派給同學。

有父母為禁絕仔女食甜食，出盡法寶，說糖是「毒藥」，而更甚是將自己認為不好的東西，分給其他小朋友，儲起新年糖等待至萬聖節派給同學街坊，令親戚感側目。親戚在網上分享此港媽行為，掀網民熱議，揶揄家長是壞榜樣，教子女「己所不欲must施於人」。

視「糖」為萬惡之源

一名讀者向facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，分享其老公表姐的獨特育兒法，高學歷表姐育有3歲及5歲子女。投稿的港媽通常只在一年數次的家庭聚會時與她一家見面，初時羨慕她們是有教養的書香世家，可是慢慢發現表姐的奇特之處，是表裡不一的港媽。

今年一家新年拜年，長輩遞全盒給小朋友時，平時儀態萬千的表姐突然一反常態，歇斯底里地尖叫，親戚被嚇到個心離一離。表姐撥開「極級可疑」的全盒，回過神後由強悍突變回平時的賢淑，溫柔地跟仔女講︰「多謝大姨婆先，但我哋唔鍾意食糖㗎喎，不如我哋一齊祝大姨婆一家身體健康、龍馬精神。」

未幾，表姐啟動「專家講座mode」，細心講解小朋友吃甜食如何點影響智力及身高發，又指用糖果獎勵小朋友會如何影響價值觀等，視「糖」為萬惡之源。

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儲起新年糖至萬聖節派

表姐慶幸5歲的大女至今從未要求過食糖，對糖、朱古力等零食亳無興趣，更自豪自己教仔女「不浪費」和「分享」的美德，原來每年她教仔女一齊儲起拜年收到的糖果，然後等萬聖節時就派給班上的同學、鄰居小朋友。

親戚大感奇怪，認為表姐既然說糖跟毒藥沒分別，為何又教自己仔女派「毒藥」給他人的小朋友，更可能過期。

反思為人父母

早前，投稿的港媽在家庭聚會又見到表姐，表姐一家展示大方得體一面，向長輩打招呼外，更教仔女跟表弟媳的兩兒子開心分享朱古力出奇蛋。可是，在分享食玩時，發現孩子被媽媽影響很深，表姐大女說「媽咪叫我哋happy sharing，請你哋食朱古力」，兒子問可否分享朱古力蛋內的玩具，表姐大女卻不想分享地說「It’s mine, not yours」，而兒子改說不如一起吃食朱古力，表姐大女說︰「No，我都唔鍾意食，我媽咪話『this is poison』」

兒子開心吃掉別人眼中是「毒藥」的朱古力，媽媽沒有介入小朋友間的事，「感恩自己小朋友懂得happy share自己真正喜愛嘅東西，而唔係己所不欲就施於人」。

之後港媽告知丈夫，丈夫笑稱表姐一家出名奇怪，不用在意，更踢爆表姐從小也是這樣成長，人夫舉例指出舅母不給即食麵味粉孩子食，說會影響兒童發育，不過可能反響太大，數次見過中學時的表姐在快餐店瘋狂食炸雞。

知道表姐的一切，令投稿港媽「平凡老母」反思，大人可能不知不覺會對小朋友要求愈來愈高，其實小朋友快樂、健康、善良已足夠，做媽媽何苦要迫到小朋友如此作狀。

掀起網民熱議

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文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯︰顏紫燕