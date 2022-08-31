【迷你包風潮】何超盈3歲囡孭DIOR小廢包慶生　細數Micro Bag 5大亮點令你值得入手

▲ Micro Lady Dior自推出以來，受到不少名人和時尚迷追捧。

近年「迷你包風潮」勢不可擋，當中DIOR的Micro Lady Dior手袋憑迷你可愛、齊集經典設計及造型感極重的特色突圍而出，火速受到名人和時尚迷如BLACKPINK Jisoo、秀智等熱烈擁戴。而已故賭王何鴻燊四房長女何超盈及媳婦奚夢瑤更為年幼女兒入手Micro Lady Dior手袋，到底Micro Bags系列有哪些亮點，真的值得入手嗎?

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▲ Micro Lady Dior。(圖片來源:DIOR官網)

有「迷你戴妃包」之稱的Micro Lady Dior擁有標誌性的Cannage 藤格紋圖案縫線，綴以「D.I.O.R.」吊飾，集Lady Dior手袋的經典設計於一身。加上配以手柄和可調整長短及可拆卸式肩帶設計，少女味十足之餘，亦十分百搭長青，輕鬆打造造型感。

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5大吸引之處

收納容量比想像大

▲ 「小廢包」可以放到防曬、消毒紙、唇膏及AirPods等6件日用品。(圖片來源:Chriselle Lim影片截圖)

雖然Micro Lady Dior尺寸12 x 10.2 x 5厘米，但網紅和時尚達人Chriselle Lim做過實測，發現這個「小廢包」可以放到防曬、消毒紙、唇膏及AirPods等6件日用品，令人相當驚喜。

多色選擇

除基本色系如黑色、奶白色、玫瑰粉、薄荷綠和迷濛藍等超過10種顏色之外，2022春夏系列亦推出亮眼繽紛配色，如亮藍色、亮橙色及芥末黃等，完美將迷你手袋的活潑可愛呈現得淋漓盡致。

百搭易襯

▲ Chiara以T-shirt、牛仔褲配搭Micro Bags展現隨性街頭感。(圖片來源:Chiaraferragni@Instagram)

Micro Bags 包款配備皮帶，而Dior Caro micro 配備皮鍊帶，另外亦可搭配刺繡寬背帶營造反差感。多樣化的穿戴方式，無論日常生活穿著T-shirt、牛仔褲，或正式場合都能完美配襯造型。

價錢比Lady Dior更易入手

Micro Lady Dior雖然輕巧細小，不過齊集Lady Bag經典元素，如Cannage 藤格紋圖案縫線及淡金色飾面金屬「D.I.O.R.」吊飾等設計，等同擁有Lady Dior一樣。

根據DIOR官網所見，Micro價格為HK$29,500，而特別款式價格為HK$26,000-$36,000不等。反觀Lady Dior迷你版手袋最平都要HK$41,500，小號價格為HK$44,500，中號價格為HK$48,000，大號價格更高達HK$51,000。

保值之選

DIOR每年都會進行調整價格，經典LADY DIOR系列每次都會成為加價重災區，加價幾百至三千元不等。以Mini LADY DIOR為例，原本售價HK$38,500，而最新定價為HK$41,500，估計同系列將會難逃被加價的命運。

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明星成為DIOR鐵粉

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Jisoo @BLACKPINK

▲ Jisoo身為Dior品牌大使，在第一時間搶曬這款 Micro Bag。（圖片來源：sooyaaa__@IG）

身為DIOR品牌大使的Jisoo對玫瑰粉Micro Lady Dior情有獨鐘，不同尺寸從大碼、中碼甚至到Micro尺寸都擁有一個，而且在她個人IG出鏡率極高。包款設計小巧精緻，十分符合她甜美可愛的風格。



秀智

韓國國民初戀秀智拿起最經典的黑色Lady Dior Micro Bag自拍穿搭，百搭又時尚。秀智更以手拎的方式與臉孔做對比，令大家直接看出包款尺寸。

Jessica

Jessica身穿深藍色長裙，用撞色方式配襯霧藍色Lady Dior Micro Bag，十分有氣質。

何超盈

▲ 何超盈的囡囡「荷包蛋」3歲生日，孭着玫紅色Micro Lady Dior手袋。（圖片來源:elly@IG）

已故賭王何鴻燊四房長女何超盈的囡囡「荷包蛋」3歲生日，何超盈特別為囡囡以粉紅色為題舉行生日會慶祝。而在林心兒IG限時動態可見，「荷包蛋」孭着玫紅色Micro Lady Dior手袋，相當可愛。

奚夢瑤

▲ 奚夢瑤指Micro Lady Dior的大小與她的手掌一樣大，非常迷你，可在女兒4、5歲的時候讓她用。(圖片來源:奚夢瑤影片截圖)

身為超模的奚夢瑤一向有超強的時尚觸覺，早前她在影片中分享已入手多款名牌「小廢包」，希望在女兒長大後可以跟她用同款的母女包，其中一款便是玫瑰粉Micro Lady Dior。

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責任編緝：張懿慧