【三跑工程】廉署起訴三跑工程5名工頭及工人　涉索20萬元助開工

廉政公署落案起訴香港國際機場第三跑道項目(「三跑」項目)分判商3名「工頭」及兩名建築工人，控告他們涉嫌向7名棚架工、木工及紮鐵工索取及收受非法回佣共逾20萬元，以協助對方獲分判商聘用。廉署就相關調查至今累計控告13人。

廉署去年起採取連串執法行動，打擊向建築工人收受非法回佣的不法行為。廉署早前就「三跑」項目落案起訴九名人士，指他們向16名建築工人收取非法回佣。

廉署向律政司徵詢法律意見後，近日再分3宗案件起訴五名被告，其中一人早前已就相類案件被控。五人已獲廉署准予保釋，將於下星期一(9月5日)在西九龍裁判法院應訊。

庄恢濤，31歲，德鑄工程有限公司(德鑄)「工頭」；及黃德厚，41歲，德鑄前建築工人，被控共10項罪名，即一項代理人索取利益、四項代理人接受利益及五項串謀使代理人接受利益，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。

蒙智獎，45歲，德鑄前「工頭」，被控一項串謀向代理人提供利益罪名及兩項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條及第9(1)(a)條，以及《刑事罪行條例》第159A條。他亦被控一項串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪名，違反普通法及《刑事罪行條例》第159A條。

周福亮，62歲，德鑄前「工頭」；及陳揮程，28歲，德鑄前建築工人，被控共三項罪名，即一項串謀使代理人索取利益及兩項代理人接受利益，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。

德鑄於案發時是「三跑」項目的分判商，負責招聘建築工人進行各類工程，而招聘主要靠建築工人介紹。庄恢濤、蒙智獎及周福亮任職「工頭」，各帶領其小組的建築工人，在項目工地分別進行搭建棚架、木工及紮鐵工程。黃德厚是庄恢濤小組內的棚架工，而陳揮程是周福亮小組內的紮鐵工。

首宗案件發生於2020年6月至2022年3月期間。控罪指庄恢濤涉嫌向其小組一名棚架工，索取每個工作天100元非法回佣，並從該棚架工接受非法回佣共逾18,000元，以協助對方繼續受僱於德鑄。

庄恢濤及黃德厚又涉嫌與其他人士一同串謀，從另外三名棚架工接受非法回佣共逾96,000元，以協助該三人受僱及繼續受僱於德鑄。

第二宗案件發生於2020年8月至2021年4月期間。控罪指蒙智獎涉嫌與他人一同串謀，從兩名木工接受非法回佣共逾66,000元，以協助該兩名木工受僱及繼續受僱於德鑄。其中一名串謀者為介紹蒙智獎入職德鑄的時任「工頭」。

蒙智獎又涉嫌向該「工頭」提供每個工作天100元至200元非法回佣，以協助自己受僱及繼續受僱於德鑄。

蒙智獎又涉嫌與該「工頭」一同串謀指示上述兩名木工及其小組成員，向廉署人員作出虛假陳述，報稱自己及其他工人並沒有支付回佣予蒙智獎及該「工頭」。

第三宗案件發生於2020年11月至2021年2月期間。控罪指陳揮程涉嫌與周福亮一同串謀，向周福亮小組內另一名紮鐵工索取每個工作天500元非法回佣。此外，周福亮涉嫌從該名紮鐵工接受非法回佣共14,000元，以協助對方繼續受僱於德鑄。

廉署指，調查仍在進行，不排除再作拘捕及起訴。

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