【校長專欄】校門是小一家長學習放手第一步 校長： 生活的路要靠自己雙腿走出

▲ 校門，是家長們學習放手，孩子們學習成長的第一步。

「叮——噹！叮——噹！」新學期的鐘聲響起了。暑假瞬間過去，孩子背起書包上學了。校門前依舊有一位穿西裝的人，不管是晴是雨，等着大家回來這個大家庭。

一雙雙大手牽小手，伴着六歲的小伙子第一次上學。同樣是走進小學的第一天，但步履卻不一樣。紫蕊輕盈，永楓遲疑；遠林邊走邊跑，灼華邊哭邊叫。慧彬和柏賢聊過不停，麗松只是點頭而過……孩子就是獨一無異的。校門，是家長們學習放手，孩子們學習成長的第一步。

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家長在校門前問我：「在校園的路都是平坦的嗎？」校園的路是為孩子走不同的路而鋪砌的，平坦的、陡斜的、崎嶇的、迂迴的都有。每一個孩子都要學會如何走不一樣的路。路有直，也有彎。有些人愛走捷徑，最後發現前路原來只是窮巷。相反，書山有路，恍惚是連綿不絕的天涯路，路遙但卻藏滿了黃金。

當然，人生偶然也會有迷路的時間，甚至遇上隱藏的陷阱。慈愛的父母啊！那不過是試煉而已。如果孩子在路上絆倒跌倒，無恙的話便由他重新站起來，擦損的輕傷可以伸手扶持他，重創痛苦時要不離不棄地把他抱起。這就是愛！在適當的時候給他恰當的支持，過於嬌縱或嚴苛都不及中庸。山重水複，柳暗花明，生活的路最終也要靠自己的雙腿，一步一步，才能夠走出康莊的路。

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