【最新疫情】今日新增9,495宗確診個案　包括9,267宗本地個案【不斷更新】

▲ （陳永康攝）

本港疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今（31日）出席疫情記者會。

今日新增,宗確診個案，包括9,267宗本地個案及228宗輸入個案，另錄9宗離世個案。

【17:00】

張竹君表示，社區個案活躍度一直上升，每日確診個案上萬宗是預期之內。

【16:56】

醫務衞生局局長盧寵茂持續關注醫管局與私家醫院轉介住院病人的合作安排，期望盡快減輕公營醫療系統更為沉重的壓力。醫衞局表示，指私家醫院響應呼籲，整體上加快了接收醫管局轉介病人，部分亦調撥更多病床，目前可供使用病床已增至至少380張。

劉家獻感謝私院配合，有多間私院增加轉介床位，能有助減輕公院在應對新冠時的壓力。

【16:52】

劉家獻強調，數據顯示新冠口服藥對治療新冠具有作用，而因服用新冠口服藥仍離世的人士屬少數，冀公眾不要因少數個案而質疑藥物效用。

【16:50】

被問到會否增加指定診所數目，劉家獻表示，醫管局會密切觀察情況，目前每日約有2000名病人經指定診所及遙距醫療診症。

【16:46】

變異病毒株佔比方面，懷疑涉及BA.4/5個案升至59.7%，BA.5佔52-53%，BA.4佔7%，BA 2.12.1佔6%，BA 2.2佔34%。

【16:43】

多8間院舍出現個案，涉4間安老院舍及4間殘疾人士院舍；今呈報131宗學校陽性個案，來自82間學校，多1間幼稚園個別班級須停課一周（詳情即看【下一頁】）。

【16:30】

劉家獻表示，新增14名病人情況危殆，13人情況嚴重，多9名患者離世，5男4女，年齡介乎34至97歲，其中7人未打齊3針疫苗，當中2人未曾接種過疫苗。

部份死亡個案詳情：（詳情即看【下一頁】）

34歲男，8月27日快測陽性，8月29日因腳痛、發燒求醫，檢測發現懷疑有隱疾，情況轉差，臨床診斷懷疑死因與紅血球增生症有關

84歲女，有糖尿病，8月23日上消化系統出血，至8月30日不治

90歲男，有末期肺癌，8月13日因咳嗽求醫，情況持續惡化，至8月30日不治

97歲女，有糖尿、血脂高，因在家中抽筋求醫

81歲，有認知障礙，8月10日快測陽性，8月14日到指定診所，服藥後新冠康復，快測轉陰，但昨日在家中暈倒，送院後不治

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記者：李榮忠