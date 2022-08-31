【一帶一路】韓正：香港是「一帶一路」建設重要節點　支持香港拓展暢通便捷的國際聯繫　

▲ 國務院副總理韓正。（資料圖片）

第七屆「一帶一路」高峰論壇今日（31日）起一連兩日在香港會議展覽中心舉行。國務院副總理韓正以視像形式致辭表示，香港是「一帶一路」建設的重要節點，支持香港拓展暢通便捷的國際聯繫，與更多國家開展更緊密的交流合作，擴大經貿合作網絡。

特首李家超、中聯辦主任駱惠寧均有出席論壇。韓正發表主旨演講，他表示，香港是共建「一帶一路」的積極參與者、貢獻者，也是受益者。希望香港繼續主動作為，推動與共建國家開展更多務實合作，支持香港鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，維護自由開放規範的營商環境。

韓正又提及，希望香港做強專業服務，打造「一帶一路」綜合服務平台，又指香港服務業專業化優勢明顯，發展空間廣闊，支持香港保持普通法制度，發展高增值航運服務業，完善金融服務與合作，為「一帶一路」建設提供法律、航運、金融、諮詢等專業服務，鞏固和提高香港在國際分工中的競爭力。

韓正續指，支持香港繼續以多種形式參與和共建國家的人文交流，擴大教育科技合作，吸引更多學生、學者赴港留學研學，發揮對外文化交流窗口作用，又表示，希望香港深化與內地合作，更加積極主動融入國家發展大局，支持香港繼續深入對接共建「一帶一路」倡議，抓住「陸海新通道」建設的重要機遇，加強與內地省區市合作，創新合作方式、提升合作水平，共同開闢「一帶一路」市場。

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記者：陳葆琳