【精英運動員】中大經首屆學生運動員計劃取錄13人 包括空手道鄧宇軒、殘奧羽毛球代表朱文佳等
社會 15:21 2022/08/31
香港中文大學經首屆「學生運動員學習支援及入學計劃」取錄13名精英運動員，包括空手道運動員鄧宇軒、殘疾人羽毛球運動員朱文佳等。中大亦共向38名運動員頒發「運動員獎學金」。
中大表示，校方為13名經首屆學生運動員計劃獲取錄的學生，提供彈性的學習年期及一對一學術輔導，以配合他們的訓練日程，平衡運動與學業的發展。校方亦正積極與各機構聯繫，為學生運動員提供職業指導、支援和實習機會，其中已與花旗香港達成共識，將推出專為他們而設的入職前體驗項目、師長及實習計劃等。
中大入學及學生資助處處長王家徹指出，校方會為他們提供全面的學習支援，有關學生可透過的彈性學分制，訂立靈活的時間表。他稱，校方亦會積極為學生運動員創造在各行業實習的機會，開闊他們的就業路向，為退役後的職業生涯打下穩固基礎。
13名經學生運動員計劃獲取錄的學生如下：
|學生運動員
|動專長項目
|入讀課程
|張宏峰
|田徑
|健康與體育運動科學
|朱文佳
|殘疾人羽毛球
|房傑鋒
|欖球
|鄧宇軒
|空手道
|洪廸朗
|游泳、三項鐵人
|運動科學與健康教育
|余承謙
|三項鐵人
|嚴穎桐
|武術
|吳筠柔
|網球
|工商管理學士綜合課程
|余家寶
|小型賽車
|陳昊東
|滑冰
|計算機科學與工程
|鄺曉晴
|滑冰
|環球經濟與金融
|常鈺涓
|游泳
|社會學
|盧卓逸
|三項鐵人
|心理學
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責任編輯：黃悅晴