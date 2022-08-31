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【精英運動員】中大經首屆學生運動員計劃取錄13人　包括空手道鄧宇軒、殘奧羽毛球代表朱文佳等

社會 15:21 2022/08/31

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經「學生運動員學習支援及入學計劃」取錄的精英運動員出席入學簡介會。（中大提供）

香港中文大學經首屆「學生運動員學習支援及入學計劃」取錄13名精英運動員，包括空手道運動員鄧宇軒、殘疾人羽毛球運動員朱文佳等。中大亦共向38名運動員頒發「運動員獎學金」。

中大表示，校方為13名經首屆學生運動員計劃獲取錄的學生，提供彈性的學習年期及一對一學術輔導，以配合他們的訓練日程，平衡運動與學業的發展。校方亦正積極與各機構聯繫，為學生運動員提供職業指導、支援和實習機會，其中已與花旗香港達成共識，將推出專為他們而設的入職前體驗項目、師長及實習計劃等。

中大入學及學生資助處處長王家徹指出，校方會為他們提供全面的學習支援，有關學生可透過的彈性學分制，訂立靈活的時間表。他稱，校方亦會積極為學生運動員創造在各行業實習的機會，開闊他們的就業路向，為退役後的職業生涯打下穩固基礎。

13名經學生運動員計劃獲取錄的學生如下：

學生運動員 動專長項目 入讀課程
張宏峰 田徑 健康與體育運動科學
朱文佳 殘疾人羽毛球
房傑鋒 欖球
鄧宇軒 空手道
洪廸朗 游泳、三項鐵人 運動科學與健康教育
余承謙 三項鐵人
嚴穎桐 武術
吳筠柔 網球 工商管理學士綜合課程
余家寶 小型賽車
陳昊東 滑冰 計算機科學與工程
鄺曉晴 滑冰 環球經濟與金融
常鈺涓 游泳 社會學
盧卓逸 三項鐵人 心理學

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責任編輯：黃悅晴

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