【最新疫情】新增9名患者離世　其中7人未完成疫苗接種

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（資料圖片）

本港疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今（31日）出席疫情記者會。

劉家獻指，現時有2598人在公立醫院留醫，355名為新增確診病人，新增呈報14名危殆病人及13名嚴重病人，現時合共有53名危殆及41名嚴重病人，當中15名危殆病人正接受深切治療。

另再增9人離世，涉5男4女，年齡介乎34至97歲，其中7人未打齊3針疫苗，2人未曾接種疫苗。其中最年輕的34歲死者，已打3針，他8月27日快測陽性，29日因腳腫、腳痛、發燒及腹瀉到北大嶼山醫院求醫，當時發現其血壓低且頭暈，轉至瑪嘉烈醫院傳染病大樓治療，死者腳腫懷疑是因心靜脈的血栓，抽血報告也發現其血色素及紅血球高，懷疑有紅血球增生的隱疾，因此獲處方抗生素、血壓藥及薄血藥等，當時臨床情況穩定，惟死者隔日不醒人事，情況轉差要插喉，終不治離世，臨床診斷死因與紅血球增生症以及心臟靜脈或肺動脈血栓有關。

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記者：黃小冰