【電子學習】中電向逾1,500名基層學生送電子器材　冀支援新學年學習需要

▲ 中電向逾1,500名基層學生送電子器材，冀支援新學年學習需要。（中電提供）

中華電力推出「電子學習支援計劃」，向逾1,500名來 自基層家庭的小學、中學和大專學生送贈全新電子學習器材，包括平板電腦或手提電腦、流動無線 Wi-Fi 分享器及上網數據卡等，支援同學新學年上網課及其他電子學習的需要。

中華電力企業發展總裁莊偉茵表示，網上學習現已成為新常態，中電今年透過中電社區節能基金撥款推出電子學習支援計劃，向有需要的學生 提供全新的電子學習器材，鼓勵學生善用電子學習器材去發掘不同的知識。

有受惠學生的家長表示，孩子收到中華電力送來的全新平板電 腦感到很開心，除了上網課變得順暢方便，還可以在課餘時間用新電腦學習新知識。

計劃獲得九龍地域校長聯會、新界校長會及港專學院的支持，將電子學習器材送予有需要的學生。

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責任編輯：李榮忠