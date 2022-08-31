【最新疫情】多8間院舍呈報個案　合一堂陳伯宏紀念幼稚園N1班需停課

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（資料圖片）

本港疫情持續，今（31日）增9495宗確診，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情記者會。

張竹君表示，多8間院舍呈報個案，包括4間安老院及4間殘疾院舍，包括：

明愛麗閣苑，1名院友確診，3名院友要檢疫

耆康護老中心有限公司，1名院友確診，4名院友要檢疫

宇達護老中心，1名院友及1名員工確診，4名院友要檢疫

瑞興護老中心有限公司，2名院友確診，13名院友要檢疫

新生精神康復會賽馬會農舍，1名院友確診，3名院友要檢疫

香港善導會秦石中途宿舍，1名院友確診，5名院友要檢疫

新生精神康復會思悅園，1名院友確診，9名院友要檢疫

東華三院李恩李鋈麟父子樂活熙庭，1名院友確診，4名院友要檢疫

學校個案方面，有82間學校呈報131宗個案，涉97名學生及34名教職員，過去7日有24間學校呈報2宗或以上個案，有1間學校部分班級需要停面授課1星期，涉及合一堂陳伯宏紀念幼稚園N1班，該班10名學生中有2人確診。

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記者：黃小冰