【生命鬥士】持續牙痛以為熱氣求診2年驚患牙骨癌　10小時做5個手術下排只剩一隻牙

▲ 陳芷晴因為牙痛以為熱氣，持續兩年求診找不出病因，最後竟然驚覺患上牙骨癌。

陳芷晴有一個夢，希望可為人師表，但她心願差不多達成之際，卻發現患上牙骨癌，此癌屬於頭頸癌一種。聽她道出各種手術、治療及康復過程，驚心動魄，實在佩服小小身軀要承受如此大的磨練。崎嶇路上力撑，今年5月她完成了教師文憑，毅力非凡。

陳芷晴發現患上牙骨癌的過程頗為曲折迂迴，原因是她正值年青少艾，從未想過與癌症如此及身。

徵狀其實早在2019年年中、她21歲時開始，睡覺時她左下牙骨位置總是有點疼痛，把手指放在那位置，會感到神經在跳動。也因為時痛時不痛，她認為可能與吃煎炸食物多熱氣有關，看中醫叮囑她注意飲食，不要給自己太大壓力。她吃罷中藥徵狀確少了出現，也放下了心。

可是不久，半夜牙骨跳動的情況又告出現，她懷疑是牙齒問題，牙醫替陳芷晴照了X光，牙齒狀況良好，既無蛀牙也沒有牙周病，處方止痛藥給她，惟情況依然。她又去看物理治療，照X光並無發現頸椎問題……如是者拖了半年，仍未找到病因。

▲ 牙骨癌患者陳芷晴沒想過癌症可以如此接近。（湯致遠攝）

牙骨痛到吃不下難成眠

直至2020年年頭，她牙骨位置痛不可擋，入了急症室，後獲轉介頭頸科，說是三叉神經綫問題，服藥後她藥到病除，痛楚消失，心中欣喜痊癒停藥之際，牙骨痛楚愈發愈頻密，整個下巴都感到痛楚，卻不知道根源在哪。「每星期發作一、兩次，每次會痛上兩日，而且是24小時都在痛。完全影響日常生活，無法入睡、食不下嚥。」

她斷斷續續求醫，期間都是吃止痛藥，但病因仍是一籌莫展，直至到2021年頭，她再向另一牙醫求診，進行了一個牙齒電流程序，測試哪隻牙齒接觸到電流無感覺，因進行兩次後結果都有差異，牙醫懷疑不是一般牙齒問題咁簡單，着她去照一張3D立體影像，發現她的牙骨左下位置有一個陰影，說若是牙瘡或水囊，問題會簡單些，但也有機會是相對棘手的腫瘤。

深入檢測終揪出真相

牙醫轉介她看口腔頜面外科專科，醫生指應是腫瘤，無論腫瘤是良性或惡性，這位置做手術都十分複雜，手術費要成100萬，未計後續治療，於是轉介她到菲臘牙科醫院，同日收症，2月初安排她照CT、MRI、PET Scan及切片化驗，兩年間看遍不同醫生的她，終確診是牙骨癌。

▲ 由於切除了下顎骨，她要在右小腿取一條腓骨補上。（被訪者提供）

牙骨癌無分期數，她的腫瘤約6厘米，因癌腫瘤生長在牙骨的偏僻部位，手術極複雜，預計需切除整個下顎，也只能保留少數下排牙齒（最後下排只留一顆牙）。因為下排損失了大部分牙齒，需裝上一個搭牙橋，留待完成手術後再進行植牙。另外，惟恐癌細胞擴散淋巴，需掃清頸部淋巴；也由於切除了下顎骨，要在右小腿取一條腓骨，並以3D立體打印打造一條牙骨，加上肽金屬板補助顎骨。這個大手術，也會引致面部腫脹，也在喉嚨開了一個氣口呼吸。

一次過做了5個手術，共花了10小時。「我後生，根本完全沒想過是癌症，無意識去照磁力共振、CT Scan。」開始時她否認事實，因本身作息正常、常做運動，何故患上也算罕見的牙骨癌？醫生囑她不必深究病因，總有些病是原因不明。

大型手術及治療需停學

陳芷晴曾問過醫生可否暫時不做手術，因確診時她正就讀學位教師教育文憑，差兩個月網課和兩個月實習畢業，可以在小學任教體育和數學科，突如其來的病打亂所有計劃。她大學畢業後做了兩年運動教練、社區中心教興趣班、在學校做教學助理，後再決定重返校園讀學位教師教育文憑，執教鞭是她的心願。

「但醫生說由肉眼看不到、摸不到，但腫瘤很快已侵蝕了我的牙骨，我徒手都觸摸到，之後要接受連串治療，醫生建議休學一年。」

▲ 完成電療後，焦燶的皮膚漸漸脫落。（被訪者提供）

聽她說治療也是很不容易，面部手術後她痛到難以入睡，人也神智不清，拔走身上的鼻胃喉、種豆的「留置針」，醫生說這種無意識行為，部分進行完大手術的病人也常發生。陳芷晴像洩了氣的氣球般氣餒，覺得自己重返嬰兒階段，無法控制口部合上以致不斷流口水，一天可用光一盒紙巾；無法自行進食；臥床十幾天，舉步為艱無法行走。十多天後醫生移走她的鼻胃喉，讓她嘗試自己吃東西，用針筒餵食，半碗粥水要花上兩個鐘頭，但有三分二是流瀉在身上。

努力復康讓生活如常

她說最難熬是手術後的30次電療和2次化療那段日子。第一次電療和第一次化療是同時間進行，化療翌日會整整一星期也嘔吐，止嘔藥、止嘔針統統無效，嘔吐又無法進食，一周內只飲幾少許水份和湯水。第二次電療後，口部開始潰爛，又難以吃東西，飲水如飲玻璃般痛入心；電療令頸焦了一大片，化療後又開始嘔吐，體重直綫下降，她由當初50kg，手術後僅得43kg，再跌到37kg，名副其實皮包骨。

▲ 完成治療後半年，她去考了一級攀石教練牌。（被訪者提供）

到電療、化療尾聲，吃不下嚥外，有段時間失去了味覺，分不到甜酸苦辣。她不想再喝流質及搗爛的蔬菜，嘗試吃白飯，第一餐半碗飯，用了兩小時，但吃完咀嚼肌肉很痛，護士教她按摩紓緩。7月復康的大部分日子都是睡覺、按摩、吃東西、學行路、跑步，朋友約她吃飯也會吃Pizza、鋸扒。「下排牙齒只得一隻牙，其實好花時間咀嚼，但我好任性，吃得好慢也偏要食。」

老師夢盼明年達成

陳芷晴手術後積極進行復康，上年10月開始已能重拾做運動和跑步，目前也兼職教跳繩。惟原發部位的手術疤痕大，出現了硬化，她常感覺頸部像有人箍着，現在只能靠勤做拉筋不讓情況惡化。「其實至去年6月尾，所有電療和化療終告一段落，但手術後遺留了頸緊、24小時耳鳴、手術後有很多神經綫已切除，下顎位置已無感覺，醫生也說是永久後遺症。」

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數年間身心備受考驗，她從未放棄當上老師的夢想，今年1月她復課，讀體育有大量實習課程，包括體操、羽毛球、排球等，球類活動尚可，但體操的側手翻、田徑的跳遠和推鉛球，她腳和頸在手術後都有影響，學校助她在實習上作調適，之後她亦順利畢業。

目前，她在香港大學賽馬會癌症綜合關護中心診所兼職，上個月剛進行了一個加高牙樁小手術，待一至兩個月再接受植牙，打算完成這手術後，明年會全力找老師的工作。她坦言，壓根兒是有擔心自己能否應付到教學工作，如此大壓力和工作量，手術的後遺，一日要上五、六堂課能否應付。事實上，她的歷練見證了勇敢堅毅，為夢想奮鬥，定能迎難而上。

記者：周美好