【香港人的台式生活】導遊遇疫情變身YouTuber　香港人發揮變通精神轉危為機

由曾寶兒主持的《香港人的台式生活》，前晚（8月29日）一集主角是年約30歲的依糕，她在香港原本從事設計，因為壓力爆煲，只用了一天時間，就決定移居到台灣。

轉換人生跑道，一切由零開始。工作亦由原先的設計，轉行做算命師。她話住了兩年，有機會住一世，以往來台灣打卡、影相，今趟完全不同。

【香港人的台式生活】「無花和尚」當年因夏雨離港？ 關驄移居台灣曾被騙逾500萬

最新影片推介：胡定欣專訪

台灣生活過得舒服

原本依糕爸爸一齊過台灣生活，不過自從爸爸上年返港過年後，很像又有點不捨得香港，所以遲遲都未返台灣。

依糕在台灣玩塔羅牌、拜太上老君，信了道教，她指在香港可能有點不可思議，但在台灣宗教多元，而且包容性強，令她可以找到心靈寄託，可以過自己生活。在台灣兩年感覺是台灣人好有禮貌，很多地方都很美，條街好多樹，可以放慢步伐。

▲ 年約30歲的依糕到台灣已經兩年。

成為YouTuber談台灣生活

昨晚（8月30日）曾寶兒訪問了兩位原本在台灣做導遊的香港人高佬、肥仔。因為疫情關係，旅遊生意大不如前。

二人再次發揮香港人變通精神，用他們的專長旅遊，在不熟悉的領域YouTube上發揮，成為YouTuber，開了一個名為「高佬肥仔台式生活」網上頻道，目前已經有6.5萬人訂閱。

高佬、肥仔及寶兒三位香港人，去到一間港式茶餐廳開餐，高佬指見到老闆用廣東話落單，落單會寫「COT」（凍檸茶），那份感覺完回來。

高佬講到最想吃到一碗陳皮鴨腿湯飯，應該是男人另類浪漫，還有的是煎釀三寶，肥仔最懷念雞蛋仔、紅腸、夾餅。寶兒指對一個地方的回憶，很多時會伴隨住味道。

▲ 因為疫情二人轉投YouTuber行列，拍片介紹台灣。

回想年邁母親落淚

肥仔隨後帶二人去到西門町一間老店，當年第一日留在台灣，就是吃了這裏的滷肉飯。

當他向寶兒介紹那碗飯時，忽然想起在港的母親，原因是她都很喜歡這碗滷肉飯。兩母子已有兩年沒見，不過每二、三日都會撥一通視像對話。

肥仔在節目中致電母親，肥仔媽說︰「兩年冇見仔，梗係掛住，佢努力工作啦，佢好鍾意做YouTuber。梗係支持佢，不嬲都支持佢，總之做乜都支持佢，疫情過去做返本行，佢好孝順成日掛住我。」

聽到媽媽一番話，肥仔已經眼泛淚光，他說︰「當初走（移居）個個都好開心，屋企老竇咁囉唆，過咗10幾年，見到媽咪老嘅速度，見到阿媽老感觸好大，時間係最無情。」

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

寶兒佩服二人

曾寶兒之後參觀他們用旅行社改裝的工作室，剪片直播都在這裏完成。二人分工高佬負責網上平台、技術上同經營頻道，肥仔主力拍片剪片。

早兩年香港人熱衷移居台灣，他們便利用自己專長，開始YouTuber生活，高佬說︰「我哋有小朋友有屋企喺度，台灣自然係家，疫情時好多冇結婚行家都返晒去（香港）。」

寶兒表示很佩服高佬同肥仔，他們年過40面對逆境沒有怨天尤人，而是有熱情同勇氣踏出一步去改變自己，將危機變成契機。