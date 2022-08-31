【開學】嶺大校長鄭國漢鼓勵學生參加校內升旗儀式　倡珍惜學習機會裝備自己

▲ 嶺南大學校長鄭國漢。（資料圖片）

新學年即將開始，嶺南大學校長鄭國漢昨（30日）撰文鼓勵學生珍惜學習機會，裝備自己21世紀所需的4C技能，又鼓勵學生參加升旗儀式。

鄭國漢昨發表「給嶺南人的信」，提到學生在建設香港未來方面肩負重要角色，又引述國家主席習近平所講的「青年興，則香港興」，指出「香港和祖國會與你同行、為你們提供所需的支援，讓你們擁有獨一無二的發展機會。」鄭國漢鼓勵學生珍惜在校內的學習機會，並為自己裝備好21世紀所需的技能，包括慎思明辨（Critical thinking）、創造（Creativity）、溝通（Communication）和合作（Collaboration），及其他軟技能和理想特質，如求知欲、慷慨、同理心、平等觀和情緒智商，以應對未來的挑戰和機遇。

鄭國漢又說，為向學生推廣國民教育，增強國民身分的認同，校方自2022年1月開始，每天在校內升掛國旗，每星期舉行升旗禮和在特定場合安排特別升旗典禮，其中上周舉行的迎新日中，更是首次在迎新日中舉行特別升旗典禮。他鼓勵學生參加由學生升旗隊負責的莊嚴儀式，「深信儀式能帶給你興奮及感動的獨特體驗。」

鄭國漢亦分享對本港隔離檢疫措施的看法，希望港府近日放寬檢疫措施將證實爲明智之舉，期望日後疫情仍受控，而醫院能處理變異病毒的情況下，可進一步放寬檢疫措施及社交距離措施。他亦於信內分享自己對佛教《心經》讀音的探討，並提到自己在今年6月初到海外逗留一個月，探望其孩子和孫兒，指出十分期待退休後能與他們一起享受美好的時光。

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責任編輯：黃悅晴