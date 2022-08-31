【MIRROR成員】Anson Kong再度榮升餐廳老闆　出道以來積極拓展不同生意

人氣男團MIRROR的12位成員自紅館演唱會後停工兩個月，各成員現時也偶爾更新IG Story分享近況。

在疫情兼MIRROR團隊需要平靜的時期，副隊長Anson Kong（江𤒹生）為一眾粉絲帶來驚喜，皆因他與哥哥及一眾好友開設日式拉麵店，也正是AK與Jer（柳應廷）、「肥仔」梁業等人於去年開設串燒店後，AK再度榮升老闆！

拉麵店充滿貓貓身影

AK與哥哥、好友於尖沙咀開設名為「日暮家‧麵匠」的拉麵店，店內的飲品包裝、拉麵碗都印有可愛的貓貓公仔，店內更有一大幅貓貓壁畫，符合「貓奴」AK的心意！

店內主打京都風濃厚豚骨湯、雞白湯湯底，拉麵由日本直送，相當吸引，滿足一眾仍未可「返鄉下」的香港人。

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與救助浪浪機構合作

拉麵店聯同「志永儍瓜儍狗特工隊基地」及 「沙律貓狗之家MCCC」舉行為期兩星期的捐款活動，顧客只要於惠顧時捐款至以上機構的紀錄，可免費獲贈一杯特色飲品。

一向愛錫動物的AK，曾捐款予香港動物庇護組織「#大樹下善待動物庇護站」（大樹下）幫助受傷流浪犬，AK更發揮偶像力量呼籲「生粉」（粉絲稱號）捐款，感受到AK用生命影響生命的愛意。他日前則轉發了一個呼籲狗隻捐血的帖文，十分有愛心。

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好友率先試食

根據餐廳Facebook專頁所顯示，拉麵店將於9月4日（星期日）中午12時開業。AK的一眾藝人朋友日前已率先到店內試食，當中包括商台DJ李文曦（Oscar）、陳凱詠（Jace）。

Oscar與IG Story內分享打卡照，公開店內的部份環境，他寫道：「太好食 我記得影食曬嘅湯底 非常失禮」。Jace又指自己與Oscar「狂隊三碗」，十分支持！

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經營自家品牌

除了開設餐廳之外，AK也相當生財有道，他在去年29歲生日時，同時宣布成立自家時裝品牌KYUBI。品牌的產品獲得不少生粉追捧，AK自己也不時穿上KYUBI的服飾現身，化身人肉生招牌！

在今年6月初，KYUBI推出中秋限定月餅禮盒，並安排於8月陸續發貨，讓一眾生粉度過溫暖的中秋佳節。