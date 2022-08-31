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【新聞素養】浸大推教科書及手機App　教中學生辨別虛假資訊

社會 16:01 2022/08/31

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顧伊麗（左）、蔡以安（右）。（浸大提供）

浸大兒童發展研究中心新學年起將向初中學生推廣新聞素養教育，並出版教科書《數碼時代的新聞「識讀」教育》，介紹新聞素養的基本概念、從社交媒體辨別虛假資訊等，新書將於9月送到各中學。中心亦推出互動學習手機應用程式「智叻新聞初哥」，內有動畫短片、小測試等活動。

教科書的內容涉及新聞素養的基本概念，例如新聞價值、從社交媒體辨別虛假資訊、新聞中的明辨思維及私隱保護等。由浸大教育學系副教授顧伊麗帶領的團體說，教科書透過真實案例及互動練習，把新聞素養培訓的正面影響注入中學教育，協助師生獲得所需技巧，以瀏覽及掌控在複雜的新聞及數碼化環境中所接觸到的新聞資訊。

另外，團隊開發的手機學習應用程式「智叻新聞初哥」，內容包括與新聞素養核心概念相關的5條動畫短片，以及小測試和問卷等各種互動活動，現可免費下載。顧伊麗說，相信教科書及應用程式有助提高學生對網絡資訊世界的認知，又指出相關技能有助培養學生接收新聞資訊的良好習慣，例如識別社交媒體上的假新聞。

兒童發展研究中心項目主任、教科書的主要作者蔡以安說，教科書貼近時事新聞及傳媒的大氣候，希望能協助教育工作者，處理學生在社交媒體遇到的問題，並教導學生相關技巧，以成為精明的新聞使用者。

教科書及手機應用程式是「促進香港初中學生與新聞正向互動 — 數碼時代的『新聞識讀教育』」跨學科計劃的一部份。計劃獲優質教育基金資助，於2019年展開，為期3年。

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責任編輯：黃悅晴

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