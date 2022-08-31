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【一帶一路】李家超：一帶一路聯繫商機和人　陳茂波：香港可提供多元化人民幣投資

政治 15:56 2022/08/31

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特首李家超。（資料圖片）

港府及貿易發展局合辦的第七屆「一帶一路」高峰論壇今（31日）舉行，特首李家超致辭表示，一帶一路建設，把商機和人聯繫一起，稱「這方面無人比香港做得更好」，這有賴一國兩制原則，長期以來中西交流的經驗，以及在國際建設上無限的機遇。

他說，香港現時正經歷由亂轉治的重要時刻，未來充滿機遇，儘管全球面對疫情、濟增長放緩及通脹等困境，相信通過減少貿易壁壘，加強與世界合作等，最終仍能帶來經濟效益，又強調本港的金融體系在疫情下仍然維持穩健。

財政司司長陳茂波在同一場合表示，香港作為國家與全球其他地方的重要連繫人，擁有貨物、資本和資訊自由流通、低稅制等優勢，能為一帶一路沿線國家提供高效項目融資、高增值專業服務。

陳茂波說，隨着一帶一路國家愈來愈多使用人民幣作貿易交易結算，香港作為全球最大離岸人民幣中心，能為一帶一路國家提供多元化人民幣投資產品及投資渠道。

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責任編輯：陳葆琳

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