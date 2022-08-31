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【一帶一路】李家超：峰會反映香港強項及獨特性　陳茂波：香港可提供多元化人民幣投資

政治 15:56 2022/08/31

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特首李家超。（資料圖片）

港府及貿易發展局合辦的第七屆「一帶一路」高峰論壇今（31日）舉行，特首李家超致辭表示，疫情之下，香港的財政系統仍然健全，加上長久以來有著東方與西方西連繫的經驗，今次峰會亦反映香港的強項以及獨特性。

李家超說，疫情之下，全球經濟增長減慢，加上通脹等，都是香港及其他地方所面對的問題，相信今次峰會能夠集思廣益。

他又提及，本港有多個「一帶一路」相關的計劃成立，包括特區政府與香港貿發局及多個商會等，向不同公司及專業人士提供「一帶一路」發展機遇，形容「一帶一路」將生意與人聯繫在一起，並邀請世界各地與香港合作。

財政司司長陳茂波則表示，香港金融市場成熟高效，能為「一帶一路」基建項目提供專業服務，又指隨着「一帶一路」國家越來越多使用人民幣作貿易交易結算，香港作為全球最大離岸人民幣中心，能為「一帶一路」國家提供多元化人民幣投資產品及投資渠道。

陳茂波又提及，香港作為國家與全球其他地方重要連繫人，擁有貨物、資本和資訊自由流通、低稅制、開放及友善營商環境等優勢，能為「一帶一路」沿線國家提供高效項目融資、高增值專業服務。

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責任編輯：陳葆琳

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