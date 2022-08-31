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【一帶一路】林建岳：香港各界應全力落實韓正講話「四個希望」　在「一帶一路」建設發揮更大作用

政治 16:09 2022/08/31

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貿發局主席、全國政協常委林建岳。（經濟日報資料圖片）

國務院副總理韓正今日發表主旨演講，肯定香港在「一帶一路」角色，並對香港提出「四個希望」。貿發局主席、全國政協常委林建岳認為，韓正演講彰顯香港作為「一帶一路」重要節點的角色，也充分顯示出香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢。

林建岳又指，韓正提出的「四個希望」，不但明確了香港在「一帶一路」的優勢定位，更為下一步工作指明了方向，香港各界應全力落實，在「一帶一路」建設中發揮更大作用。

一帶一路總商會青委會主任、香港青年聯會常務副主席林顥伊亦指，韓正肯定了香港的獨特地位和優勢，也明確指出香港在一帶一路平台上的發展方向，包括要將專業服務上的優勢綜合起來，同時加強人才培訓，讓全世界都可以享受到香港的高水平服務。

港區全國人大代表、香港紡織業聯會會長陳亨利指，中央大力支持香港參與「一帶一路」建設，鞏固在國際分工中的競爭力，工商界對此感到十分振奮，又呼籲紡織及製衣界繼續積極參與「一帶一路」建設。
立法會議員譚岳衡則指出，要搭建「一帶一路」綜合金融平台，應不斷提升強化香港的區域融資中心地位，建議通過股本融資、債券融資、基金融資三管齊下，引導更多資金投入「一帶一路」建設，同時提升香港金融競爭力；而駐港中資機構可以發揮重要作用，更積極助力支持香港參與國家的「一帶一路」倡議。

經民聯紡織及製衣界陳祖恒表示，香港具備「背靠祖國，聯通世界」、服務業專業化等得天獨厚的優勢，認同本港絕對有能力將「一帶一路」綜合服務平台做大做強，既能為本港帶來龐大的經濟機遇，同時可助力香港發揮連接祖國和國際的窗口角色，以香港所長貢獻祖國所需。

另外，經民聯亦表示，歡迎和全力支持韓正的講話，將積極響應中央號召，積極發揮香港工商專業界的代表作用，推動香港主動開拓機遇，做好「一帶一路」的促進者和推廣者，進一步提升香港的發展動能和空間，期望特區政府致力落實中央要求，更主動深化與內地合作，積極融入國家發展大局。

民建聯則形容，韓正的講話有極大激勵作用，強調香港具備超級聯繫人的巨大優勢，可進一步發揮任何一個內地城市都無法比擬的獨特功能，認為香港各界應把握新時代戰略機遇，主動對接國家戰略，積極參與共建「一帶一路」，為香港釋放發展新動能，為國家作新貢獻。

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責任編輯：胡偉明

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