【立法會】中大調查：逾七成人無支持任何政黨或政團　四成受訪者不滿現時立法會表現

▲ 香港中文大學一項調查顯示，逾四成受訪者不滿意現時立法會的表現。（資料圖片）

香港中文大學香港亞太研究所一項調查發現，逾七成受訪者表示沒有支持任何政黨或政團；另外，逾四成受訪者不同意「香港政黨能夠有效監督政府」以及不滿意現時立法會的表現，逾三成受訪者表示不滿意現時政治狀況。

中大香港亞太研究所電話調查研究室，於上月18日至27日進行一項有關政黨評價的電話調查，調查結果摘要如下，訪問了702名18歲或以上的市民，並詢問了他們最支持的香港政黨或政團。結果顯示，76.7%受訪者表示，他們沒有支持任何政黨或政團，最多受訪者表示支持的政黨是民建聯（4.2%），其次是民主黨（3.0%）、工聯會（2.6%）和公民黨（1.4%）等。

若以政治陣營觀之，建制派政黨和政團（民建聯、工聯會、新民黨、自由黨、其他建制派）有8.8%受訪者支持，而泛民主派及本土派政黨和政團（民主黨、公民黨、社民連、其他泛民主派及本土派）則有5.8%支持。另有8.5%受訪者回答「不知道／很難說」。與去年11月比較，表示沒有支持任何政黨或政團的百分比較去年的61.5%，增加15.2個百分點。

另外，調查亦顯示，45.5%受訪者不同意「香港政黨能夠有效監督政府」，10.3%表示同意，32.7%回答「一半半」；在代表民意方面，35.6%受訪者不同意「香港政黨基本上能夠代表到不同市民的意見」，而表示同意的有9.6%，42.8%回答「一半半」。

當被問及對現時立法會的表現時，45.2%的受訪者表示不滿意，表示「一半半」的有34.3%，只有9.4%滿意他們的表現。最後34.4%的受訪者表示，不滿意現時政治狀況，表示「一半半」的有40.6%，只有13.4%表示滿意。

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳葆琳