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【更生人士】懲教署辦建造業就業講座暨招聘會　10名在囚青少年獲即場面試

社會 18:21 2022/08/31

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懲教署一直致力為在囚人士提供多元和適切的更生計劃，署方今日（31日）於壁屋懲教所舉辦建造業就業講座暨招聘會，向18名青少年在囚人士講解建造業的最新發展機遇及介紹「先聘請，後培訓」就業計劃，其中10人更獲即席進行面試。

講座邀請香港建造業分包商聯會會長伍新華、主席陳劍光及司庫陳述浩出席。伍新華表示，建造業不同工種對人力資源，尤其年青生力軍的需求十分殷切，故此建造業議會和分包商聯會今年合作推出了「先聘請，後培訓」在職培訓計劃，參加者先由僱主聘請，並會按工種於接受香港建造學院的前期培訓後，到僱主的工地接受在職培訓，為考取相關的中級工藝測試或資歷作準備。

他指，很高興能與懲教署合作舉辦這次講座暨招聘會，不但能為建造業界尋找新血，又能協助在囚人士在獲釋後可立刻投入工作，盡快重過新生。伍新華亦勉勵青少年在囚人士在獲釋後要腳踏實地，學會一技之長，並努力不懈提升自己，回饋家庭和社會。

懲教署署理監督（職業訓練）伍偉東指出，就業機會對更生人士順利開展新生十分重要，很高興在囚人士對今天的就業講座暨招聘會反應十分踴躍，讓他們能夠在獲釋前為自己未來的更生作出安排，希望他們能順利在「先聘請，後培訓」就業計劃下，努力完成培訓，並成功考取相關資歷，為建造業及社會作出貢獻。

懲教署因應本地人力市場需求，為在囚人士開辦市場導向的職業訓練課程，以提高在囚人士的就業能力，於獲釋後找到就業機會。現時，懲教署為在囚人士提供不同行業的職業訓練課程，範疇涵蓋建造、飲食、零售、商業、美容、美髮、物流、電腦應用、環境服務及交通服務等，為他們將來重返社會作好準備。

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責任編輯：蘇文軒

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