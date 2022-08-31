【私院病床】私院加快接收醫管局轉介病人　可用病床增至最少380張

▲ 私院加快接收醫管局轉介病人，可用病床增至至少380張。（資料圖片）

隨着新冠疫情更趨嚴竣，醫務衞生局局長盧寵茂持續關注醫管局與私家醫院轉介住院病人的合作安排，期望盡快減輕公營醫療系統更為沉重的壓力，以保障市民生命安全。

當前香港每日新增個案長期於四位數字高位徘徊，加上涉及Omicron變異病毒株BA.4和BA.5亞系的比例已超逾一半，而其傳染性較高，短期內個案數字或會突破每日萬宗。如疫情繼續惡化，醫管局為照顧與日俱增的住院病人，將需要進一步調整非緊急服務的服務量，有可能被迫延遲其他病人的診斷、治療和手術安排，情況極不理想。

盧寵茂早前與香港私家醫院聯會代表會面後，全數13間私家醫院在首階段騰出364張病床，並視乎實際需要陸續將病床數目增至約1,000張。經醫管局與私家醫院近日密切磋商，發言人指私家醫院響應呼籲，整體上加快了接收醫管局轉介病人，部分亦調撥更多病床，目前可供使用病床已增至至少380張。

盧寵茂教授表示，如何善用私家醫院病床，以助公營醫療系統集中資源抗擊疫情，已成香港社會關注的議題。他希望私家醫院顧及社會責任和公眾期望，繼續與醫管局通力合作，採取積極務實的態度排解疑難，以期盡快理順轉介安排，讓醫管局病人早日於私家醫院接受治療。

盧寵茂感謝香港中文大學醫院、聖德肋撒醫院和聖保祿醫院提供更多病床，以期接收更多醫管局病人，亦欣悉多間私家醫院的病床使用情況有所改善。因應個別私家醫院接收病人數目仍有待提升，醫管局已主動約見相關管理團隊，務求加強雙方溝通，共同尋找解決方法。

醫管局再次呼籲病人和家屬配合轉介安排。公立醫院在轉送病人往私家醫院前會進行專業評估，確保情況合適才作出安排；而病人在私家醫院住院期間只需繳交相等於醫管局服務的收費，而合資格獲得費用減免的病人於計劃下仍會獲得與使用醫管局服務相同的費用減免。

因應疫情不斷發展，特區政府會密切監察私家醫院接收醫管局病人的情況，期望醫管局日後如有實際需要時，將可獲得更多私家醫院病床以轉介病人，務求維持公營醫療系統運作，保障不同病人的福祉。

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記者：黃穎津