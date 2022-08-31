【旅業監管】旅遊業新規管制度9月1日實施　旅監局接管3大職能

▲ 旅遊業新規管制度9月1日實施，旅監局接管3大職能。（資料圖片）

旅遊業新規管制度將於2022年9月1日全面實施。根據《旅遊業條例》（第634章）（《條例》）及其附屬法例，旅遊業監管局將分別從旅行代理商註冊處和香港旅遊業議會接管發牌和規管業界的職能，以及負責管理旅遊業賠償基金。

旅監局主席馬豪輝說，旅遊業新規管制度的全面實施，標誌著香港旅遊業發展邁向另一新里程。旅監局會與業界保持緊密溝通，協助從業員適應新規管制度，該局會致力透過不同渠道向社會各界推廣新規管制度的相關資訊，以協助社會大眾了解旅監局的使命和各項職能。馬豪輝並指出，代表旅監局衷心感謝政府相關部門、業界人士、機構團體及相關持份者，對旅監局工作的支持。

在新規管制度下，旅行代理商、導遊和領隊均須遵守《條例》及其附屬法例、《持牌人指令》，以及旅監局頒布的行為守則和指引。有關新規管制度的詳情，可瀏覽旅監局網站。

旅監局是根據《條例》於2020年1月成立的獨立法定監管機構，主要負責有關旅行代理商、導遊及領隊的發牌和規管事宜，遏止和打擊業內不良行為。旅監局在履行其規管職責的同時，亦會致力提升旅遊業界的專業水平，與培訓機構合作，為業界提供各類型的講座及培訓課程，藉此促進行業的健康長遠發展。

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責任編輯：陳麗娜