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【快速測試】3區污水呈陽性當局派29.5萬快測包　涉沙田皇御居、屯門悅湖山莊等

社會 16:39 2022/08/31

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3區污水呈陽性當局派29.5萬快測包，涉沙田皇御居、屯門悅湖山莊等。（資料圖片）

政府今日（31日）表示，因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約29.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

  • 東區 — 愛東邨、東旭苑、東濤苑、佳翠苑、曉翠苑、富欣花園及富怡花園
  • 沙田區 — 水泉澳邨、全輝中心、勵城花園、春暉花園、河畔花園、王屋村、田園閣、皇御居、翠華花園、翠麗花園、花園城一期至三期及錦暉苑
  • 屯門區 — 悅湖山莊、兆山苑、兆禧苑及仁愛堂街附近一帶住宅

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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記者：黃穎津

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