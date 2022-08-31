【小一報名】直資名校聖保羅男女中學附屬小學　9月5日起接受申請設網上簡介會

▲ 聖保羅男女中學附屬小學於9月5日起接受小一入學申請。（經濟日報資料圖片）

直資和私立學校陸續招收2023-24年度小一新生，其中直資傳統名校聖保羅男女中學附屬小學於9月2日設有網上簡介會，並於9月5日起接受小一入學申請。校方列明兩輪面試內容及重點，有意為子女報讀的家長可以留意。

9月9日截止申請

聖保羅男女中學附屬小學網上簡介會，於9月2日星期五下午6時至6時45分舉行。另外，校方於9月5日上午9時至9月9日下午4時接受網上申請（詳情按此），須收取行政費$50，經系統網上支付。家長需填妥申請表及上載以下文件︰

1. 申請人最近期之成績表副本。如因學校停課未能提供，則可交上一學年成績表副本。

2. 附有學生照片之幼稚園在學證明副本，例如學生手冊附照片之資料頁或附照片之學生證。

3. 如父 / 母為畢業生，請提交該校小 / 中學發出之畢業證書副本。

4. 其他參考資料（例如比賽獎項、興趣班證書等），並非必要文件，如欲提供，不能超過兩頁A4紙。

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兩輪面試評分

校方於學校網頁分享面試模式，所有申請人均獲邀參與首輪面試，需時約1.5小時，內容以日常生活及經驗為主，從而觀察申請人的表達及思維能力等。學校將於9月下旬透過申請人家長電郵通知面見日期及時間。

至於獲參加第二輪面試的申請人，將會由校長、副校長或主任分別面見，校長同時也會面見家長，了解家長教育子女的理念，家校如何合作培育孩子。

兩輪面試的評核分數獨立計算，第一輪30分，第二輪60分，取錄取決於第二輪評核表現。而孿生子女的入讀機會均等，兩輪評核的表現均獨立評分。面試以廣東話進行，小朋友可以用母語來表達，無論採用哪種語言，都不會影響申請人的評分。

重小朋友表現真我

校方表明著重培養孩子良好的品德，以及發掘每個學生的潛能，無論是多言好動或是慢熱被動，最重要是小朋友能夠表現真我，具溝通能力和良好的待人接物態度。而除了需提交的文件外，其他參考資料並非必要文件，因此提交與否不會影響申請人取錄機會。

聖保羅男女中學附屬小學為直資學校，本年度學費$64,300，小六學生可以直升一條龍中學聖保羅男女中學。

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責任編輯︰駱秀玲