【叱咤樂壇生力軍】193想與炎明熹Chantel合作　三爺期望可如Anson Lo般成跳唱歌手

早前因為疫情延期舉行的《叱咤樂壇Brand New Live 生力軍音樂會》終於在9月回歸，將於9月9日晚7時在亞洲國際博覽館Arena舉行。

屆時一眾樂壇新星將破天方合作，不過因為受早前MIRROR演唱會意外影響，本來有份演出的MIRROR隊長楊樂文（LokMan）、成員呂爵安（Edan）無奈辭演。不過ERROR隊長梁業（肥仔）、成員郭嘉駿（193）不受影響，將參與演出。

由今天（8月31日）起，商台連續一星期逐一發放有關是次演出的生力軍訪問短片，各參與新力軍將大談最想合作對象及無限制表演內容等。

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想與炎明熹Chantel合作

而第一位登場的生力軍就是193，他表示如果在「平行宇宙」內，最想呈現一個大家都沒見過的自己，坦言想做一個像教主Anson Lo般的跳唱歌手，表演時可以邊單眼電人邊派心心。

當中他更透露是次參與歌手當中，最想與聲夢歌手合作，193稱：「最想同Gigi炎明熹、Chantel姚焯菲合作，因為兩位都係平時無可能合作嘅歌手，今次可以借啲意同友台合作，又可以識下女仔，其實都幾開心呀！」

此外，他表示最想屆時在舞台表演打籃球，解釋指因為這是其最大的嗜好，但技術又未至於去到參加NBA的程度，笑言所以如果表演打籃球便可「逼」那麼多觀眾睇他打波。