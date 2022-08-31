【巴士非禮】涉4天內巴士上兩度非禮同一女生　24歲測量員認罪囚21天

▲ 測量員涉於巴士非禮女生，今於西九龍裁判法院被判監21天。資料圖片

24歲測量員涉於巴士上將手放在大腿上，再以手背觸碰鄰座女生大腿達10分鐘，3天後再以相同手法非禮同一女生，被捕後稱「個女仔著短裙好吸引，我一時控制唔到自己」。涉案測量員今（31日）於西九龍裁判法院承認兩項猥褻侵犯罪。裁判官判刑時指，被告在事主縮開後仍繼續非禮事主大腿，「人哋避開你，你仲進一步進擊」，判監21天。

被告林楚健（24歲，測量員），今承認兩項猥褻侵犯罪。控罪指，被告於2022年8月26日和29日，分別在荃灣近眾安街及荃景圍近天橋，於九巴58M上非禮女子X。

代表律師求情時指，被告7月於廣州畢業回港，隨後任職測量員，因工作壓力而犯案。

裁判官判刑時指，本案案情嚴重，被告在兩次非禮中均與事主有直接肌膚接觸，當中曾非禮事主達10分鐘。裁判官指，被告在事主縮開後仍繼續非禮事主大腿，「人哋避開你，你仲進一步進擊」。裁判官指，即使被告初犯，但仍需判監，就兩罪判監21天。

案情指，案發時事主X與被告互不相識，兩人於8月26日早上7時許，乘坐由荃灣開往屯門58M巴士。當時穿短裙的X與被告相鄰而坐，被告以左大腿觸碰X右大腿，X隨即縮開。惟被告隨即移近X，又將手放在左大腿外側，以手背觸碰X的右大腿，歷時約10分鐘，X受驚下離去。

X於3天後再乘搭相同路線，被告跟隨X到巴士上層，再以相同手法非禮X約1分鐘，X認出被告後將事件告知車長。被告其後被捕，警誡下作招認指「個女仔著短裙好吸引，我一時控制唔到自己，先用大髀同手背摸佢大髀」。

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記者：梁錦麟