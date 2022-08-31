  • 31°C
香港時間 : 2022831日 (週三) 17:10
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【選管會】高等法院原訟法庭陸啟康任選管會主席　任期3年明起生效

政治 16:56 2022/08/31

分享：

分享：

熱門 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

高等法院原訟法庭陸啟康將任選舉管理委員會主席。（資料圖片）

特首李家超委任高等法院原訟法庭陸啟康法官，為選舉管理委員會主席，任期3年，由今年9月1日起至2025年8月31日止。
 
政府發言人表示，很高興陸啟康法官接受任命，出任選管會主席。發言人指，陸啟康出任司法人員約27年，曾於不同法院及審裁處任職，經驗豐富。陸啟康負責設立高等法院知識產權案件表，現時是負責該案件表的法官。陸啟康亦曾服務於不同委員會，包括區域法院規則委員會、市政服務上訴委員會及醫院管理局公眾投訴委員會。發言人說，有信心選管會在陸法官的領導下，定能妥善履行其職責。
 
選管會乃根據《選舉管理委員會條例》（第541章）成立的法定機構，職能包括就選區分界提出建議，舉行和監督公共選舉及就選民登記工作制訂規例、指引和有關安排。選管會的主要宗旨是確保公共選舉在公開、公平及誠實的情況下進行。

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳葆琳

相關文章

【立法會選舉報告】51名居內地港人去錯票站　選管會：日後設邊境票站與否須視乎實際安排
16:39 2022/04/12
【立法會選舉報告】51名居內地港人去錯票站　選管會：日後設邊境票站與否須視乎實際安排
【鄉郊代表選舉】選管會更新選舉活動建議指引　5年內違反誓言喪失資格
16:03 2022/07/11
【鄉郊代表選舉】選管會更新選舉活動建議指引　5年內違反誓言喪失資格
【選管會】主席馮驊任期今屆滿　政府正物色下任人選適時公布
17:02 2022/08/16
【選管會】主席馮驊任期今屆滿　政府正物色下任人選適時公布

你可能感興趣

【立法會選舉報告】51名居內地港人去錯票站　選管會：日後設邊境票站與否須視乎實際安排
16:39 2022/04/12
【立法會選舉報告】51名居內地港人去錯票站　選管會：日後設邊境票站與否須視乎實際安排
【鄉郊代表選舉】選管會更新選舉活動建議指引　5年內違反誓言喪失資格
16:03 2022/07/11
【鄉郊代表選舉】選管會更新選舉活動建議指引　5年內違反誓言喪失資格
【選管會】主席馮驊任期今屆滿　政府正物色下任人選適時公布
17:02 2022/08/16
【選管會】主席馮驊任期今屆滿　政府正物色下任人選適時公布
任命 馮驊 法官 選舉管理委員會 李家超 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【移英生活】林子博神隱4個月暗示有新歡？　攜子女搬獨立屋越住越歎
16:45 2022/08/30
【移英生活】林子博神隱4個月暗示有新歡？　攜子女搬獨立屋越住越歎
【囤積症】男友媽媽瘋狂執舊物堆到天花　港女被蝨狂咬紅腫痕癢：好崩潰
14:43 2022/08/30
【囤積症】男友媽媽瘋狂執舊物堆到天花　港女被蝨狂咬紅腫痕癢：好崩潰
【飯戲攻心x明日戰記】古天樂聲稱代母親出席首映　孝順古仔重視家庭至今仍與父母同居
12:25 2022/08/30
【飯戲攻心x明日戰記】古天樂聲稱代母親出席首映　孝順古仔重視家庭至今仍與父母同居