【選管會】高等法院原訟法庭陸啟康任選管會主席　任期3年明起生效

▲ 高等法院原訟法庭陸啟康將任選舉管理委員會主席。（資料圖片）

特首李家超委任高等法院原訟法庭陸啟康法官，為選舉管理委員會主席，任期3年，由今年9月1日起至2025年8月31日止。



政府發言人表示，很高興陸啟康法官接受任命，出任選管會主席。發言人指，陸啟康出任司法人員約27年，曾於不同法院及審裁處任職，經驗豐富。陸啟康負責設立高等法院知識產權案件表，現時是負責該案件表的法官。陸啟康亦曾服務於不同委員會，包括區域法院規則委員會、市政服務上訴委員會及醫院管理局公眾投訴委員會。發言人說，有信心選管會在陸法官的領導下，定能妥善履行其職責。



選管會乃根據《選舉管理委員會條例》（第541章）成立的法定機構，職能包括就選區分界提出建議，舉行和監督公共選舉及就選民登記工作制訂規例、指引和有關安排。選管會的主要宗旨是確保公共選舉在公開、公平及誠實的情況下進行。

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責任編輯：陳葆琳