【STEM教育】STEM教學先驅引入AI編程教育　英小學生屢獲創科獎代港出賽

▲ 英皇書院同學會小學STEM及AI編程教育講求全人參與。

STEM教育可說是大勢所趨，位於中西區的英皇書院同學會小學自2015年起已著手STEM教育，校長和老師們提倡全民STEM，一直堅信STEM及AI是未來世界大方向，對下一代而言是必不可缺的知識。校方甚至在早期備受質疑時亦力排眾議，堅決在校實行編程和AI教育。

英皇書院同學會小學（下稱英小）最初在常識科應用STEM概念，課程內容如仿生學對學生富啟發性，能令學生反思生活細節的課題。小一生較難學習編程，因此都是動手做居多，例如三年級會加食物色素到士多啤梨，讓小朋友分辨加工食物的優缺點，又會分析食物顏色對食物觀感影響。副校長屈嘉曼認為，STEM不是高小生的專利，低年級學生亦可參與，例如小一生利用頭尺學習身體比例。她指出︰

STEM不只是技能教授，更重要是自發探究精神及求真態度的培養，而這才是學生畢生受用的。

▲ 英皇書院同學會小學老師提倡全民STEM。（左起余朗源老師、顏正朗老師、葉柏言同學、屈嘉曼副校長、鄭愛遠主任）（黃建輝攝）

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計算思維學解難

2017年英小進而發展編程教育，其中課程包含計算思維，例如演算法，為了讓初小生更易理解，小一至小三利用硬件如Scratch Jr.，學習簡易編程邏輯，幫助學生學會將問題分拆，逐步處理問題。教材以圖像為主，而編程亦利用Blockly方塊，簡化編程難度，都是為了引起學生對編程興趣，令學生可以盡早掌握並理解編程概念。余朗源老師認為愈早開始接觸STEM，其實反而會消除其中的距離感，一年級生未必要學到很深入，但當他們有編程思維及基本概念，到高年級要設計專題研習時，才更願意作出嘗試。

AI現時已經與日常生活息息相關，例如無人商店、掃地機械人，英小老師皆認為AI教育的必要性不斷提高，但大部分人在學習AI前卻已怕了AI，以為AI就等於機械人，是抽象模糊的概念。顏正朗老師指其實YouTube推薦影片等大數據分析結果，都是AI在生活中的日常應用。因此2018年英小在小四至小六引入AI課程，主要分為兩學科，包括創新科技科及常識科。

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創科學習AI編程後跨學科應用到常識科，隨著課程難度的不斷調整，英小以圖像化教學取代Python，主力以Scratch AI作為AI編程的教學語言，使用KOI作圖像辨識，小五接續加上文字、人臉辨析，小六則是語音辨析，務求令小學生亦可做到AI編程。當學生掌握不同軟件及編程技巧，產品發明空間便可以不斷擴大，在小五至小六發揮創意設計及製作生活化的AI發明。來年英小更計劃將AI教育下放至小一開始進行學習。

STEM非男生專利

上學年英小獲優質教育基金（QEF）撥款推行「英小AI人工智能科技學習及體驗計劃」，與專業機構合作，計劃旨在加強編程教育（AIot），將人工智能結合物聯網，以及設計思維訓練，訓練學生設計出符合用戶偏好的產品。英小亦經常到其他學校分享發展STEM教育的經驗，並在2021年成立「AI教育資源中心」。

英小STEM及AI編程發展並非一群精英學生的專利，而是全人參與，每一位學生都能做到的事。屈副校長表示，重點在於將課程化整為零，將箇中概念逐步教授學生，令全部學生都能掌握編程技巧。她提及STEM非男生專利，校內有許多具才能的女同學參加。除了普遍的知識、技能學習，英小亦考慮到學生在態度和情意的培育，例如無人駕駛的意外道德考慮，如果無人車發生車禍誰負責？或者車禍被迫選擇下應該撞向電單車、休閒車還是自我撞毀？這些道德難題一般學校STEM都較少觸及，但英小卻希望鼓勵學生思考，因為這些難題都是編程時會遇到且需決定結果。

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創科培訓納入資優架構

英小的創科培訓跟從資優三層架構，首層校本全班式著重全人參與，讓每個學生都有參與STEM的機會，亦是創新科技科課程的一部份。次一層校本抽離式亦設有拔尖課程，從小四開始設課後機械人編程班及STEM創意發明班，機械人編程班講求在一個項目表現上精益求精，例如以最快速度推水樽，而STEM創意發明班側重發明新產品以解決現有的問題。兩班同學中有潛質發展的再獲校外支援式，被學校舉薦到校外報讀資優學苑、新一代文化協會MASTER等加強培訓。

師生在STEM比賽中都取得優異成績，全校學生共計獲得50個獎項以上，包括20多個冠軍或金獎。英小學生經常代表香港參加國際比賽，例如獲2021及2022Robofest機械人大賽—Bottle Sumo冠軍和RoboParade冠軍，代表香港區出戰國際賽。另有學生在第十二屆全國青少年科學影像節數萬份作品中脫穎而出，被評為優秀作品。

在本地比賽方面，學生曾在全港數一數二大型的2021ICT獎學生創新（小學組）獎獲得金獎。顏老師強調，STEM小隊內二十多個同學都有參賽機會，亦有十多個學生得獎，而不只是某一兩個出色同學才能取得成功。英小因小校緣故，一級兩班全校只有200多人，但人數少分配到每個學生資源機會就更多，志向發展STEM的學生自然更容易被老師發掘。

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記者：嚴天任