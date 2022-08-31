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【開心速遞】港姐張盈悅美國名校畢業　零包袱憑騎呢搞笑形象成功搶鏡

娛樂 18:46 2022/08/31

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TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》昨晚（8月30日）播映的一集，劇情提到接龍實習生張盈悅飾演的Fanny差點誤墮泰國求職陷阱，影射近日港人「被賣豬仔」往柬埔寨事件！

現年24歲的張盈悅（Joyce）為2020年落選港姐，她憑著騎呢搞笑的形象成功搶鏡，而張盈悅來頭不少，她畢業於美國音樂戲劇學院，擁有演出經驗的她曾擔任「驚嚇演員」。

【開心速遞】Fanny險墮泰國求職陷阱　保安局副局長現身《愛‧回家》提醒防被賣豬仔

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張盈悅於2020年由美國返港選港姐，同屆另一海外佳麗為謝嘉怡，後者最終摘下冠軍，而張盈悅卻十強不入。

當時兩位海外佳麗受疫情影響，回港後隔離14日才可「出關」，張盈悅首次會見媒體為到髮型屋「變髮」，由於她縮膊兼寒背，網民不太睇好。

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參演《開心速遞》

當時張盈悅接受《東張西望》訪問，被問到為何回港選美，她即說出一句星爺經典對白：「兩樣溝埋做瀨尿牛丸啦！」

見主持摸不著頭腦，張盈悅即解釋：「我真的好愛香港，想回來見朋友，又想面對下香港觀眾，拍多些廣東話劇。」

雖然最終落選，不過張盈悅卻被無綫睇中簽約成為旗下藝員，去年更跟同屆落選港姐麥詩晴跟源菲然加入《愛．回家之開心速遞》，她飾演「島大」學生「秀貞」，近日眾人更加入接龍擔任實習生。

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【追女神食譜】《開心速遞》邋遢妹張盈悅被爆騎呢古怪　港姐伍韻婷勁冧林正峰讚成熟穩重

美國音樂戲劇學院畢業

劇中張盈悅拋低港姐包袱，剃腳毛又披頭散髮，形象十分麻甩，其中一集講他們齊齊逼焦浩軒買M巾，張盈悅更說：「你唔幫我攞，你信唔信我血崩畀你睇！」演出令人留下印象。

張盈悅畢業於美國音樂戲劇學院（The American Musical And Dramatic Academy），當時有指荷里活巨星保羅活特（Paul Rudd）、安妮夏菲維（Anne Hathaway）和羅拔烈福（Robert Redford）為其校友。

之後張盈悅解釋大家就讀不同分校，故此並非校友，但她有著舞台劇演出經驗，更曾經於全球最大專營萬勝節活動的公司擔當「驚嚇演員」。

撰文 : TOPick柴犬出動

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