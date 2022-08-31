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【一帶一路】民建聯下月兵分三路出訪東盟5國　將拜訪商會說好香港故事

政治 16:54 2022/08/31

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民建聯10多名立法會議員，下月將會兵分3路，出訪東盟5國。（經濟日報資料圖片）

民建聯10多名立法會議員，下月初將會兵分3路出訪東盟5國，會拜訪當地商會及投資者等，解說香港真實情況、說好香港故事，亦會反映港人對東南亞求職騙案的關注。

其中，前往印尼的一團，會由該黨主席李慧琼帶隊，成員包括黃英豪、葛珮帆、顏汶羽、梁熙和李世榮；另一組會去馬來西亞及新加坡，由副主席陳勇帶領，陳學鋒、劉國勳、林琳，以及前民政事務局局長徐英偉，亦會隨團。

最後一組則會到訪越南和泰國，由副主席陳克勤帶領，同行的還有周浩鼎、陳恒鑌、何俊賢和郭玲麗。

由於泰國是近期出現東南亞求職騙案的熱門國家之一，陳克勤表示，在當地如果見到相關機構時，會提出和反映收到的個案和關注，亦會向駐曼谷經濟貿易辦事處反映。

至於會否擔心自身安全？陳克勤就指：「『賣豬仔』都是個別事件，我們的團員去到東盟國家訪問，都不擔心有安全問題。」

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責任編輯：胡偉明

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