【大義滅親】梅媽否認被禁錮　爆料指梅啟明美國有私生仔

▲ 梅媽親自否認被人禁錮。

已故樂壇天后梅艷芳的兄長梅啟明，被母親梅覃美金「大義滅親」閂水喉，早前梅媽正式發聲明宣布與梅啟明脫離母子關係。

梅啟明指控姪子梅柏麟搞小動作操縱梅媽，濫用梅媽每月25萬元的生活費，又指負責照顧梅媽的護士「鄭姑娘」，壓迫梅媽登報與他脫離母子關係，更指二人軟禁梅媽。日前梅啟明入稟高等法院向梅柏麟申索500萬元，向「鄭姑娘」申索300萬元，向二人索償合共800萬元。

【入稟索償】稱梅媽遭看護軟禁兼被姪兒濫用基金 梅啟明入稟索償800萬

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否認被禁錮

梅媽昨日（8月30日）接受D100節目《娛樂小奶媽》主持潘小文訪問，問到是否遭梅柏麟及鄭姑娘禁錮時，梅媽即否認：「邊個想禁錮我？佢（梅啟明）想禁錮我就真！避佢所以先搬到咁遠，佢成日追住我話『喂，錢呀錢呀錢！』，永無寧日。」

續指自己靠阿梅遺產做生活費，但並非固定形式取得金額：「你話一個月畀一萬、二萬、三萬，固定咗我可以做得到，我都會做，但你唔係喎！攞錢冇固定時間，你叫我點到呀？我都係靠阿梅嗰啲（遺產）做生活費，我又租樓，呢度都兩萬幾蚊租。」

期間潘小文再次問梅媽：「你依家有冇畀人禁錮？有冇畀人鎖喺間房、鎖喺屋唔畀你出街？」梅媽聞言斬釘截鐵回答：「全部冇呢啲咁嘅事！唉，佢鍾意點講就點講，我都唔識講，自己生個咁嘅仔。」提到梅啟明，作為媽媽的梅媽表現激心，指對方不斷苛索要錢，期間更激動至狂咳，形容「我4個仔女，係呢個最衰」。

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揭梅啟明有私生子

梅啟明指兒子梅家成疑有腫瘤，希望找梅媽籌醫藥費，對此梅媽表示：「我唔信佢，你叫佢畀我睇吓。佢（孫仔）睇咩醫生，畀醫生紙我睇吓，我盡我自己可能，幫得多少都幫。佢𠵱家老婆同仔都唔顧，仲四圍去住攬女人。」

繼而鬧爆梅啟明「幾十歲仲去搵女人搞搞震」：「阿梅啲錢（遺產）係用嚟做生活費㗎，唔係畀你拎出去玩女人㗎！你有錢去玩你個事，我每使一毫子都係阿梅嘅辛苦錢。」她更爆料指梅啟明四處風流，美國更有私生子：「佢喺美國......有『蘇州屎』，仲有兩個仔！真陰功囉，佢風流，咩唔風流呀！」