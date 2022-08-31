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【中秋佳節】展城館舉辦燈籠工作坊　市民可參照公屋圖案繪畫燈籠

社會 17:00 2022/08/31

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位於中環的展城館將於9月10日及11日舉行「燈籠工作坊」。（主辦單位提供）

發展局及規劃署由7月起於中環愛丁堡廣場合辦「繼往創未來」規劃與基建展覽，讓市民認識本港的基建發展成就以及未來發展項目，設有室內及室外展區，其中展城館將於9月10及11日舉行「燈籠工作坊」，讓市民親手製作具個人特色的燈籠。

位於中環的展城館將於9月10日及11日舉行「燈籠工作坊」，讓市民參照不同年代或類型的公屋在燈籠上繪畫圖案，並親手製作具個人特色的燈籠。主辦方指，工作坊可作為親子活動， 市民亦可認識香港公共屋邨獨特的文化和歷史，以及屋邨的地方營造，希望公眾感受中秋節日氣氛的同時，亦能加深對香港城市規劃的了解。

於工作坊中，導師會指導參加者以公屋獨特外形為燈籠設計添上圖案，並講解製作燈籠的步驟及竅門。 導師亦會同時介紹香港公共屋邨獨特的文化和歷史，以及屋邨街坊於天井掛燈籠的傳統。參加者完成後可將親手 製作的燈籠帶回家佈置，增加節日氣氛。

活動詳情如下：

  • 日期：9月10日及9月11日
  • 時間：下午3時15分至4時15分
  • 對象：對製作燈籠感興趣的市民大眾 (以親子為主)
  • 地點：中環展城館4樓
  • 名額：每日24人
  • 查詢：電郵 enquiry@citygallery.gov.hk
  • 電話: 3102-1242
  • 報名：https://bit.ly/3e6tnR3

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責任編輯：黃悅晴

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